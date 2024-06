EA SPORTS FC 24 per Switch: sconto FOLLE del 50%

EA SPORTS FC 24 è finalmente disponibile per Nintendo Switch con uno sconto assurdo del 50%, e non c’è momento migliore per immergersi nella nuova era del gioco più bello del mondo. Questo titolo epico porta l’esperienza calcistica a un livello mai visto prima, con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Ogni partita è un’avventura unica, unendo realismo e innovazione come mai prima d’ora.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 29,99 euro, anziché 59,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per Switch: impossibile resistergli con questo affare

In EA SPORTS FC 24, l’Ultimate Team riceve un’importante evoluzione. Ora puoi migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende all’interno del tuo club, creando la squadra dei tuoi sogni. E per la prima volta, puoi accogliere le calciatrici nella tua formazione, rendendo il gioco ancora più inclusivo e variegato. Sia che tu preferisca competere in Rivals, cimentarti in Squad Battles offline, o sfidare i migliori in Champions, le possibilità sono infinite. Completa gli obiettivi, partecipa alle Amichevoli e dimostra il tuo talento sul campo.

La modalità Carriera è stata ulteriormente perfezionata, permettendoti di vivere appieno la vita di un tecnico o di un giocatore. Crea e sviluppa la tua storia calcistica, prendi decisioni cruciali e guida la tua squadra alla gloria. Con le funzionalità cross-play, puoi scendere in campo con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL, rendendo ogni partita un’esperienza condivisa e ancor più emozionante.

La versione per Nintendo Switch di EA SPORTS FC 24 non solo include tutte queste incredibili funzionalità, ma introduce anche un’esperienza di Ultimate Team completa e ottimizzata per la console. La portabilità dello Switch ti permette di portare il tuo gioco ovunque, giocando quando e dove vuoi, senza rinunciare alla qualità e al divertimento.

Non perdere l’occasione di acquistare EA SPORTS FC 24 a metà prezzo. È il momento perfetto per tuffarsi nel mondo del calcio più autentico e innovativo mai creato. Approfitta subito di questa offerta straordinaria su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 29,99 euro, prima che sia troppo tardi.