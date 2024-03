EA SPORTS FC 24 per PS4: MEGA sconto del 36% su Amazon

Possiedi una PS4 e sei un vero appassionato di calcio? Allora non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora con EA SPORTS FC 24 standard edition. Grazie alla festa delle offerte di primavera iniziata oggi 20 marzo su Amazon, puoi ottenerlo con un mega sconto del 36%. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 24,98 euro, anziché 39,00 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS4: impossibile resistergli a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo gioco è l’introduzione della tecnologia HyperMotionV. Questa innovazione rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nel realismo di gioco, grazie alla traduzione del ritmo e della fluidità del calcio reale direttamente nel tuo salotto. Grazie ai dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, come la UEFA Champions League maschile e femminile e la Premier League, ogni partita diventa un’esperienza straordinariamente realistica.

Gli stili di gioco in EA SPORTS FC 24 sono stati ottimizzati tramite i dati di Opta, rendendo ogni giocatore unico e autentico sul campo. I modelli di giocatori SAPIEN realistici e le divise che si piegano realisticamente quando superano un difensore sono solo alcuni degli aspetti che rendono questo gioco così coinvolgente. Ma non è solo il gameplay a essere straordinario. Anche l’esperienza complessiva del titolo è stata attentamente curata. Dal pubblico alle telecronache, ogni aspetto di questo titolo ti trasporta direttamente dentro lo stadio, regalandoti un’esperienza televisiva di prim’ordine.

E cosa dire di Ultimate Team? Con la possibilità di creare la tua rosa dei sogni e competere con giocatori presenti e passati, EA SPORTS FC 24 offre un’infinità di possibilità per personalizzare la tua esperienza di gioco. Che tu voglia scendere in campo come giocatore o sedere in panchina come tecnico, la modalità Carriera giocatore o tecnico ti permette di scrivere la tua storia calcistica.

Insomma, EA SPORTS FC 24 standard edition è un’esperienza coinvolgente, realistica e piena di emozioni che nessun vero appassionato di calcio può permettersi di perdere. Approfitta subito del super sconto del 36% su Amazon e immergiti nel fantastico mondo del calcio virtuale, al prezzo speciale di soli 24,98 euro.