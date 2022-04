E3 2022 cancellato, ma la conferenza Xbox e Bethesda si fa: data e ora

La cancellazione ufficiale dell’E3 2022 di Los Angeles non scombina i piani di Microsoft che, come previsto, annuncia l’evento Xbox e Bethesda Games Showcase di quest’anno.

Lo show, che probabilmente rispecchierà lo stile della conferenza dello scorso anno, si terrà domenica 12 giugno 2022 alle 19 ora italiana. Protagonisti saranno i giochi in arrivo da Xbox Game Studios, Bethesda e da altri partner da tutto il mondo su PC e sulle console Xbox, oltre che ovviamente su Game Pass.

Xbox e Bethesda Games Showcase 2022: dove seguire l’evento e quali giochi aspettarsi

L’evento sarà trasmesso in diretta in oltre 30 lingue tramite i principali canali multimediali della compagnia:

Microsoft non è entrata nello specifico dei giochi che saranno protagonisti della conferenza. Certamente, sia per ragioni di tempistiche, sia come suggerisce la locandina, grande focus sarà incentrato su Starfield, il nuovo gioco di ruolo dei creatori di Skyrim e Fallout 4 in arrivo a novembre in esclusiva per PC e Xbox Series X/S.

Ci sarà spazio poi per un altro gioco Bethesda previsto nel 2022, Redfall, in lavorazione presso gli studi di Arkane, autori di Dishonored e Prey. Potrebbe essere finalmente l’occasione per rivedere alcuni dei giochi annunciati nel 2020, come il reboot di Fable, Perfect Dark e Avowed. Praticamente scontata la presenza del nuovo Forza Motorsport, che potrebbe uscire a fine anno.

In eventi di questo genere è lecito aspettarsi anche delle sorprese: da mesi si parla insistentemente di un progetto esclusivo basato sul cloud sviluppato addirittura da Hideo Kojima, autore di Metal Gear Solid e Death Stranding. Potremmo conoscere il terzo misterioso piccolo progetto in lavorazione presso Obsidian e naturalmente potrebbe esserci lo spazio per qualche altra sorpresa legata a Xbox Game Pass, sempre più centrale nelle strategie del colosso di Redmond.

Appuntamento quindi fissato a domenica 12 giugno 2022, ore 19, per tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi da Microsoft e Bethesda.