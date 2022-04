Kojima: l'esclusiva con Xbox è ancora in lavorazione, secondo un rumor

Mentre Hideo Kojima si affretta a smentire le indiscrezioni che volevano un acquisizione pronta da parte dei PlayStation Studios, si torna a parlare della presunta esclusiva Xbox, sui radar delle voci di corridoio da almeno un anno.

Secondo fonti ben accreditate, pare infatti che il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding stia lavorando ad un progetto sperimentale basato sul cloud con Microsoft, da lanciare in esclusiva su PC e Xbox Series X/S. Jeff Grubb, noto giornalista e insider, sostiene che l'accordo sarebbe ancora attivo.

Tante voci su Kojima: cosa c'è di vero sulla esclusiva Xbox?

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast GrubbsNax, Grubb ha ribadito che fino a un paio di settimane fa l'accordo tra Kojima e Xbox era ancora esistente. Il giornalista ne ha parlato commentando proprio le voci su una possibile acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony, affermando che, anche se fosse vero, questo non impedirebbe al team giapponese di continuare a lavorare con Microsoft per questa esclusiva.

Del resto, effettivamente, abbiamo il recente caso di Bethesda a far da scuola. L'acquisizione da parte di Microsoft è arrivata dopo che fossero già stati presi accordi con Sony per la pubblicazione, in esclusiva temporale su PS5, di Deathloop e GhostWire Tokyo. Accordi che sono stati mantenuti anche dopo l'effettiva fusione e potrebbe essere così anche in questo caso.

Detto che Kojima ha comunque smentito le voci su un ingresso definitivo nei PlayStation Studios, per quanto riguarda la presunta esclusiva Xbox ci sono tante indiscrezioni affidabili che lasciano pensare che qualcosa di vero stia bollendo in pentola. È nota l'intenzione del game designer giapponese di sperimentare qualcosa di nuovo sfruttando le tecnologie Cloud, di cui Microsoft possiede strumenti all'avanguardia. La compagnia di Redmond sarebbe ovviamente ben felice di aggiungere un gioco esclusivo così fortemente autoriale al suo catalogo Xbox Game Pass.

Non è chiaro per il momento quando e se arriverà l'annuncio ufficiale. Potrebbe essere una delle “bombe” Xbox per questo o per il prossimo anno, salvo che non si risolva tutto in un nulla di fatto.