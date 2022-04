E3 2022 CANCELLATO: adesso arriva l'ufficialità

Come era largamente prevedibile, l'ESA ha annunciato che l'E3 2022 di Los Angeles è stato definitivamente cancellato. In un comunicato stampa distribuito attraverso il giornale VentureBeat, gli organizzatori della fiera di videogiochi più importante del settore hanno fatto sapere che questa volta non si terrà neanche in digitale.

“In precedenza avevamo annunciato che l'E3 non si sarebbe tenuto in presenza nel 2022 a causa dei continui rischi per la salute causati dal Covid-19. Oggi annunciamo che non ci sarà neanche una vetrina digitale nel 2022“.

E3 2022 cancellato, ma la fiera non è morta: si torna nel 2023 con un nuovo show

La Entertainment Software Association, che organizza l'E3, aveva annunciato a gennaio che la fiera in presenza non avrebbe avuto luogo a causa del numero crescente di casi della variante Omicron del Covid-19. Nel corso delle settimane successive, si sono diffuse diverse indiscrezioni che prima volevano un evento in digitale come nel 2021, poi si è iniziato a parlare di una totale e clamorosa cancellazione.

È la seconda volta che l'E3 di Los Angeles viene cancellato dall'inizio della pandemia. Il primo naturale caso è stato quello del 2020, quando eravamo nel pieno della prima ondata. Nel 2021, invece, si è optato per un evento online composto da trailer e cabine digitali per i media. Un format che non è piaciuto a molti publisher, che hanno preferito rinunciare oppure scegliere la vetrina alternativa offerta da Geoff Keighley e dal suo Summer Games Fest, che tornerà anche quest'anno.

Presumibilmente consapevole degli scarsi numeri ottenuti dall'E3 2021, l'ESA ha dunque deciso di rinunciare del tutto all'evento di quest'anno. Gli organizzatori promettono però che non è la fine e l'obiettivo è adesso è tornare nel 2023 con quella che viene definita come una “vetrina rinvigorita che celebri nuovi ed entusiasmanti videogiochi e innovazioni del settore“.

Lo scopriremo solo tra un anno, nel frattempo la certezza è una sola: l'E3 2022 di Los Angeles è stato definitivamente cancellato.