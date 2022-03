È tempo di aggiornare il vostro Apple Watch

Nella giornata di ieri, Apple ha rilasciato le nuove iterazione del software per Apple Watch, HomePod, Apple TV ma anche iPhone, iPad e Mac. Adesso ci concentreremo sul software per wearable. Cosa cambia con la nuova versione e come fare per eseguire l'update?

Apple Watch con watchOS 8.5: cosa cambia?

Finalmente, dopo diverse settimane di beta testing, è arrivato sul mercato il firmware di watchOS 8.5. Questo porta con sé mnumerose novità minori ma c'è anche qualche funzionalità degna di nota. Giusto per fare un esempio, citiamo la voce “non binaria” di Siri che approda sia sui device della mela che sull'orologio smart. Sono presenti anche le 37 nuove emoji che si possono utilizzare dalla chat si iMessage quando si scrive un testo dal Watch.

Fra le altre novità citiamo la possibilità di autorizzare i pagamenti su Apple TV, le certificazioni di avvenuta vaccinazione contro il CoVid nell'app Wallet, suggerimenti audio in Fitness+ e correzione di bug minori.

Certo, non ci sono grandi novità come in iOS 15.4, ma è anche vero che gli orologi hanno un ritmo di update del software molto più contenuto. Di fatto, proprio a proposito di iPhone e iPad, ricordiamo che con la nuova versione del software arriva il supporto per lo sblocco del device con mascherina mediante Face ID. Su macOS e iPadOS invece, arriva Universal Control.

Fra le altre notizie, Apple ha rilasciato anche l'aggiornamento 15.4 per HomePod e HomePod Mini. Si tratta del quarto major update per gli smart speaker della mela e presentano diverse novità al seguito.

Una fra tutte, è la possibilità di intercettare le reti Wi-Fi captive, così che le persone possano connettere direttamente l'HomePod ad una rete che, in altri frangenti, richiederebbe la compilazione della password e di altri dettagli. Gli utenti anglosassoni invece, riceveranno anche una nuova voce per Siri (non binaria).

Cosa state aspettando? Correte ad aggiornare subito i vostri device.