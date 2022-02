Apple presenta la voce "gender-neutral" per Siri

Nel corso degli anni, Siri ha sempre utilizzato una voce femminile per gli utenti. Di recente invece, è arrivata la controparte maschile. Tuttavia, Apple ora riconosce che gli utenti hanno bisogno di un'ulteriore scelta. L'azienda ha ora aggiunto una nuova voce all'ultima versione del sistema operativo.

Notiamo che questa è contrassegnata nella spiegazione ufficiale di Apple come: “né da uomini né da donne”. In poche parole, parliamo di una voce neutrale rispetto al genere che può provenire sia da un maschio che da una femmina.

Apple: come si imposta la voce “gender-neutral”?

Secondo i rapporti, l'anno scorso la mela ha iniziato a fornire opzioni vocali Siri da doppiatori neri. Ora offre opzioni vocali neutre. In una dichiarazione ufficiale ai media, la compagnia ha dichiarato:

Siamo entusiasti di presentare una nuova voce Siri per gli utenti di lingua inglese, offrendo agli utenti più scelte nella scelta della voce con cui parlare. Ci sono milioni di utenti che ogni giorno si affidano a Siri per aiutarli a svolgere il proprio lavoro. Quindi abbiamo lavorato duramente per rendere l'esperienza di questa funzione il più personale possibile.

Secondo i rapporti, la versione beta di iOS 15.4 è arrivata al pubblico due giorni fa. Questo aggiornamento viene fornito con una nuova “Opzione 5” che appare nel menu dell'interfaccia utente di Siri. L'assistente virtuale, che una volta utilizzava una voce femminile per impostazione predefinita, ora consente agli utenti di scegliere la propria voce preferita. Inoltre, Apple ha detto ai media che questa è stata registrata da un membro dello staff “neutrale”, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

All'inizio di questo mese, l'OEM di Cupertino ha rilasciato l'ultimo aggiornamento Beta 2 in anteprima per sviluppatori iOS 15.4. Questo update apportava alcuni miglioramenti e correzioni di sistema. Non di meno, risolve un bug in iOS 15 che consentiva agli iPhone di caricare alcune registrazioni Siri su Apple anche se gli utenti avevano precedentemente disattivato la funzione: