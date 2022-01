Apple Watch: ci sono ancora problemi con watchOS?

La release candidate di WatchOS 8.4 che è stato rilasciata per sviluppatori e beta tester poche ore fa e sembra che abbia risolto un grave bug che affliggeva gli Apple Watch Series 7. Di fatto, molti charger non funzionavano correttamente di alcuni con l'ultimo wearable rilasciato dalla compagnia nell'autunno scorso.

Cosa cambia su Apple Watch con WatchOS 8.4?

A dicembre, abbiamo segnalato un numero crescente di problemi di ricarica che i possessori di Apple Watch Series 7 stavano riscontrando con i prodotti di terze parti. Da WatchOS 8.3, ci sono state una serie di lamentele sui caricabatterie di terze parti che non funzionavano come previsto.

Per molti utenti, i charger di terze parti sembra che non carichino i Series 7‌ e molti altri hanno riscontrato problemi di lentezza o di malfunzionamenti vari e eventuali. Molti dei rapporti si sono concentrati sugli accessori di terze parti più convenienti di Amazon, ma ci sono state anche lamentele su caricabatterie di fascia alta di marchi come Belkin. Alcune persone hanno persino avuto problemi di ricarica con i gadget di ricarica originali di Apple.

Secondo le note di rilascio dell'azienda in merito all'update di watchOS 8.4, leggiamo che il software risolve in modo specifico “un bug che potrebbe causare il mancato funzionamento di alcuni caricabatterie per Apple Watch”, suggerendo che i problemi di ricarica cesseranno quando watchOS 8.4 sarà rilasciato al pubblico.

L'OEM di Cupertino ha distribuito in questi giorni la versione RC (Release Candidate) e la prossima settimana potremmo già assistere alla versione definitiva del software. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito. Vi terremo aggiornati.