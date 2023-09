Dyson V8 Origin: aspirapolvere ULTRA con sconto eBay, ultime ore

Se hai sempre desiderato il plus ultra degli aspirapolvere senza fili, senza ombra di dubbio nella tua lista dei desideri c’è il Dyson V8 Origin. Questo prodottino è un vero mostro e in casa ti aiuta a tenere tutto pulito nei migliori dei modi.

Visto che il prezzo di questo dispositivo non è sempre a buon mercato, ti faccio sapere che su eBay hai la possibilità di averlo con ben due sconti. Collegati in pagina e aggiungi il codice “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento, hai tempo fino a mezzanotte prima che scada. Prezzo finale di soli 261€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, non ti preoccupare perché è venduto dallo store ufficiale Dyson con tanto di 2 anni di garanzia.

Dyson V8 Origin: il massimo della potenza per i tuoi pavimenti

Innovatore in tutto e per tutto, Dyson regala sempre la gioia di poter fare affidamento su prodotti performanti e di qualità. Forse sono le più desiderate le scope elettriche di questo brand e visto che anche tu ne hai una nella tua lista desideri, questa è l’offerta che fa al caso tuo.

Il Dyson V8 Origin è uno dei migliori. Leggero, di design e con un motore super potente per permetterti di azzerare i tempi e di avere pavimenti perfetti con una sola passata. Oltre ad essere comodo perché è privo di fili, occupa poco spazio e con il suo peso minimo puoi anche cambiare piano in totale semplicità.

Caratteristica chiave di questo prodotto è il suo motore a 15 cicloni con forza superiore. In più non manca all’appello l’iconico contenitore che svuoti con un click per rimetterlo in sesto come se nulla fosse.

Pensa che arriva a casa con tutto il kit ossia base di ricarica, spazzola, adattatore per angoli nascosti, bocchetta a lancia e caricatore. In questo modo puoi pulire di tutto e di più senza limitarti ai soli pavimenti.

Come ultima info ti faccio sapere che hai un’autonomia di 40 minuti complessivi.

Non perdere tempo, collegati su eBay e acquista al volo il tuo Dyson V8 Origin a soli 261€ con il doppio sconto. Mi raccomando usa il codice “SETTEMBRE2023”, scade questa sera.

