Dyson V11 Fluffy è il regalo di Natale: sconto 240€ abbatte il prezzo

Realizza i tuoi sogni o quelli di qualcuno di speciale. È proprio vero che superata una certa età ci si commuove per gli elettrodomestici e beh, con un Dyson V11 Fluffy vedrai cadere proprio le cascate di felicità, non lacrime! Questo straordinario aspirapolvere senza fili è in doppia promozione su eBay, puoi acquistarlo a soli 359,10€ risparmiando più di duecento euro in una volta sola. Tutto merito dello sconto del 33% che si somma al coupon REGALI24 che abbassa il prezzo di un extra 10%. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello ora.

Dyson V11 Fluffy, l’aspirapolvere senza fili da prendere al volo

Pulisci tutta casa e non fare a meno neanche di un accessorio grazie al kit completo che ti viene fornito in combinazione. Dyson V11 Fluffy è l’aspirapolvere perfetto che non teme nessun tipo di superficie e nessun tipo di sporco: passalo e vedi come torna tutto pulito e perfetto all’istante. Pensa che è leggero, occupa pochissimo spazio e quando hai finito di usarlo lo attacchi al muro con il suo supporto.

La potenza che ti offre questo straordinario prodotto è data dal motore Hyperdymium che raggiunge i 125k giri al minuto e genera una forza di aspirazione da 14 cicloni per catturare lo sporco più grande e difficile ma anche quello che ad occhi nudi potrebbe non essere visibile e sta in agguato. Per questo motivo il marchio ha integrato anche un sistema di filtrazione che cattura particelle fino a 0,3 micron per rimettere in circolo soltanto aria purificata.

Con lo schermo LED che ti mostra le prestazioni in tempo reale scegli una delle tre modalità a disposizione e ti godi fino a 60 minuti di autonomia. Una volta che hai terminato svuota il contenitore con un solo click e senza sporcarti le mani.

In confezione trovi:

spazzola a rullo morbido;

mini turbospazzola motorizzata anti-groviglio;

mini spazzola morbida;

spazzola per tessuti e materassi;

accessori multifunzione;

bocchetta a lancia.

A soli 359,10€ su eBay, la Dyson V11 Fluffy è l’aspirapolvere senza fili da non farsi scappare. Approfitta dello sconto del 33% e del codice REGALI24 per portarla a casa ora.

Spedizioni rapide e gratuite.