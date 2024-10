Dyson svende tutto: le migliori offerte su aspirapolveri, phon e termoventilatori di ottobre

La qualità premium dei prodotti Dyson non è mai stata così accessibili. Lo store ufficiale su eBay propone sconti pazzeschi su tutti i prodotti di punta dell’azienda. Dagli aspirapolvere di ultima generazione ai purificatori d’aria con funzione termoventilatore, passando ovviamente per gli iconici prodotti per la cura dei capelli e molto altro.

Come funziona? Dyson propone già grandi sconti su tutti i suoi prodotti, ma la novità è che in questi giorni puoi ottenere un extra sconto del 15% semplicemente sfruttando il codice promozionale “DYSONOTTOBRE24”. Prima di addentrarci nella lista delle occasioni più ghiotte, ti facciamo un esempio veloce: la potente aspirapolvere next-gen Dyson V15 Detect è già in offerta con il 19% di sconto (649€ invece di 799€), ma usando il codice sconto finisci per pagarla solo 551,65€.

Possibilità di pagare in tre rate con PayPal, tutto venduto e spedito da Dyson. Niente costi di spedizione. Insomma, è l’occasione delle occasioni: se sogni da tempo di acquistare uno dei prodotti del brand britannico, ora o mai più.

Le migliori offerte sugli aspirapolveri Dyson

Il Dyson V15 Detect è un aspirapolvere senza filo estremamente potente e intelligente, dotato di un sistema di illuminazione laser per rilevare anche le particelle di polvere più fini e di un motore Hyperdymium che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto. La sua tecnologia a cicloni multipli e il sistema di filtraggio HEPA permettono una pulizia profonda e un’aria più pulita in casa. Inoltre, il display LCD mostra in tempo reale la quantità di particelle raccolte e lo stato dell’aspirapolvere, adattando la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento e alla quantità di sporco rilevata.

Con l’offerta attualmente in corso, lo paghi 551,65€ invece di quasi 800€.

Per capirci, è l’ultima generazione del potente e iconico aspirapolvere senza fili di Dyson. Se cerchi la tradizionale esperienza di pulizia Dyson, qui spinta all’ennesima potenza, è lui il modello su cui puntare:

Il Dyson V12 Detect Slim Absolute è una versione più leggera ma altrettanto efficiente, con illuminazione laser per identificare la polvere su superfici dure. Dotato di 11 cicloni, il motore Hyperdymium fornisce fino a 150 watt di potenza, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo compatto e facile da manovrare, ma senza compromessi sulla qualità di pulizia.

Normalmente viene proposto a circa 700€, ma con la doppia offerta su eBay lo paghi solamente 466,65€:

Il Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 è un aspirapolvere a traino che non necessita di filtri da lavare o sostituire grazie alla tecnologia Cinetic, che cattura anche le particelle di polvere più piccole. La sua caratteristica unica è la capacità di rimettersi automaticamente in piedi quando si rovescia, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia. Il prezzo è ottimo: 339€ usando il codice sconto di ottobre.

Infine, il Dyson V15s Detect Submarine combina la potenza di aspirazione del V15 con la funzione di lavaggio dei pavimenti grazie alla testina Submarine. Questo modello è in grado di aspirare, lavare e igienizzare superfici dure in un’unica operazione, rendendolo una scelta ideale per chi desidera mantenere pavimenti impeccabili senza sforzo. È dotato di accessori come la testina Fluffy Optic e un rullo per lavaggio, rendendo la pulizia più versatile e completa. Questa è in assoluto l’opzione più completa e versatile di tutte. Il prezzo, ve lo diciamo subito, non è indifferente: 949€, che diventano 806,65€ usando il codice sconto.

Prodotti per la cura dei capelli

Possono mancare delle ottime offerte dedicate a phon e styler quando si parla di Dyson? Ovviamente no. Ed ecco che la promozione di ottobre riserva grandi soddisfazioni anche sul fronte della cura dei capelli. I prodotti proposti a prezzo da outlet sono due.

Il Dyson Airwrap Complete Long Volumise (qui nella stupenda colorazione Blu di Prussia/Rame) è uno styler versatile che utilizza l’effetto Coanda per asciugare e modellare i capelli senza calore estremo, minimizzando i danni. È dotato di sei accessori che permettono di creare ricci voluminosi, onde morbide, capelli lisci e definire al meglio i dettagli, come i baby hair.

Grazie a tre impostazioni di calore e tre velocità di flusso d’aria, lo styling può essere personalizzato in base al tipo di capelli. Il set include coni lunghi da 30 e 40 mm, una spazzola volumizzante rotonda e un diffusore, che migliorano la definizione di onde e ricci naturali. È perfetto per chi desidera uno styling rapido ed efficace sui capelli lunghi, mantenendo lucentezza e protezione. Inoltre, viene fornito con una scatola protettiva imbottita per conservare lo styler e i suoi accessori al meglio.

Prezzo: 549€, che però con sconto di eBay e codice “DYSONOTTOBRE24” diventano appena 424,15€.

​

La lista delle migliori offerte prosegue con l’iconico phon asciugacapelli Dyson Supersonic (proposto nella versione Nichel/Rame), progettato per offrire un’asciugatura veloce e una protezione avanzata grazie al controllo intelligente del calore, che evita di danneggiare i capelli. È dotato di cinque accessori, inclusa una bocchetta per asciugatura rapida, un diffusore per definire i ricci e una spazzola lisciante per ridurre il crespo. Il motore digitale crea un potente flusso d’aria che asciuga rapidamente senza compromettere la salute del capello. Il design è stato studiato per garantire comfort e facilità d’uso, con un peso bilanciato e un rivestimento anti-scivolo che ne facilita la maneggevolezza durante l’uso​. Con l’offerta attualmente in corso lo porti a casa a soli 339,15€ invece di circa 450€:

E poi i purificatori d’aria con termoventilatore

Il Dyson Hot+Cool AM09 è un termoventilatore versatile progettato per riscaldare e rinfrescare l’ambiente con efficienza, grazie alla tecnologia Air Multiplier che amplifica l’aria circostante per creare un flusso uniforme e senza interruzioni. Il dispositivo offre due modalità: Focused, per un riscaldamento diretto a lungo raggio, e Diffused, per un’ampia diffusione di aria calda o fresca, rendendolo adatto sia per riscaldare singoli punti che per rinfrescare l’intero ambiente.

Il termoventilatore include anche un timer di spegnimento programmabile fino a nove ore, ed è dotato di un telecomando magnetizzato per essere facilmente conservato sul dispositivo stesso. Il design senza pale garantisce una distribuzione uniforme dell’aria, evitando la sensazione di “aria tagliata” tipica dei ventilatori tradizionali. Il dispositivo è adatto per un utilizzo tutto l’anno, offrendo una soluzione pratica per il riscaldamento invernale e la ventilazione estiva.

In offerta c’è anche il più avanzato Dyson Purifier Hot+Cool, che a tutto questo unisce anche la funzione di purificatore dell’aria. Rispettivamente, con il codice sconto, possono essere tuoi a 279€ e 424,15€.