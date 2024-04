Drone DJI Mini 3 Fly More Combo con RC da 32 euro al mese (Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld)

Le vacanze estive si avvicinano, ma prima di loro ci sono i classici ponti primaverili, momenti perfetti per una gita fuori porta o un weekend da trascorrere all’aria aperta. Se stai cercando un’occasione per l’acquisto di un drone, ti segnaliamo l’offerta sul DJI Mini 3 Fly More Combo con RC, in promo a 649 euro da MediaWorld e pagabile in 20 rate a tasso zero da 32,45 euro al mese.

Fly More Combo con RC è la versione più completa di questo modello, dato che comprende il radiocomando di livello professionale DJI RC, due batterie aggiuntive, una borsa a tracolla e una stazione di ricarica a 2 vie. Tutto questo, unito alle sue caratteristiche uniche, rendono DJI Mini 3 uno dei migliori droni sul mercato.

Drone DJI Mini 3 Fly More Combo con DJI RC in offerta a 649 euro da MediaWorld

Video in 4K HDR, un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti, e tante funzioni intelligenti che rendono l’esperienza d’uso ancora più piacevole: questi i principali punti di forza della terza generazione di DJI Mini, che può contare su un eccellente sensore da 1./1.3 pollici insieme a una doppia ISO nativa.

Tra i tanti elementi distintivi del drone DJI si annovera la funzionalità QuickShots, grazie alla quale è possibile ottenere angolazioni più dinamiche rispetto agli anni passati. Pollice in alto anche per il design dello stabilizzatore, da cui dipendono non solo le riprese verticali ma anche l’inclinazione ad ampio angolo.

Salto in avanti infine per l’autonomia di volo, che ora raggiunge i 38 minuti. Si tratta di un ottimo risultato, che consente di godersi il tempo in aria senza avere il timore che la batteria possa scaricarsi da un momento all’altro.

Il drone DJI Mini 3, nella versione Fly More Combo con DJI RC, è in offerta a 649 euro sul sito mediaworld.it. La promozione in corso – Tutto Vero Tasso Zero – consente inoltre di scegliere come pagamento la soluzione in 20 rate a tasso zero da 32,45 euro al mese.