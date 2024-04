Drone con telecamera in DOPPIO SCONTO ora è tuo a soli 47€, WOW

Hai deciso di fare un bel regalo a tuo figlio ma non sai cosa scegliere? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa promozione davvero molto interessante e vantaggiosa dal punto di vista economico. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Drone con telecamera a soli 47,99 euro, invece che 89,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Così facendo puoi avvalerti di un ribasso dell’11%, più di un ulteriore sconto del 40%, per un risparmio totale di ben 42 euro. Davvero una promozione coi fiocchi.

Drone con telecamera a prezzo ridicolo

Oltre al prezzo, decisamente basso, questo fantastico Drone è di ottima qualità ed è molto semplice da usare. È dotato di un telecomando che troverai incluso che ti permette di farlo volare senza difficoltà. È dotato di decollo e atterraggio automatico premendo un semplice tasto. Inoltre ha la funzione di volo senza testa ti consente di manovrarlo avanti e indietro in modo molto più facile.

È dotato di una telecamera ad alta risoluzione per scattare foto e fare video con un angolo a 90°. Potrai visualizzare ciò che riprendi sul tuo smartphone scaricando l’app dedicata. In confezione trovi due batterie da 1200 mAh che ti permettono di avere circa 15 minuti di volo l’una per un totale di 30 minuti.

Non perdere tempo perché non ce n’è. Questi sconti con il coupon scadono sempre in poco tempo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Drone con telecamera a soli 47,99 euro, invece che 89,99 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi anche applicare il coupon che vedi in pagina. Comprandolo adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.