Dreame R10 Pro con i suoi 150AW spazza via tutto il resto: kit completo

Dreame R10 Pro è l’aspirapolvere senza fili che aspettavi di acquistare. Questo geniale sistema di pulizia viene racchiuso in un modello verticale dal peso leggero e dalla potenza che risucchia via ogni dubbio. Grazie al suo motore con 150AW di aspirazione, anche lo sporco più minuto viene annientato in una sola passata. Arriva con i suoi accessori e una batteria che regala minuti e minuti di autonomia. Lo acquisti con 199€ su Amazon sfruttando lo sconto del 20%, si tratta di un’offerta a tempo quindi aggiungilo ora al carrello.

Aspirapolvere senza fili potente: è Dreame R10 Pro

Ci sono tantissimi modelli di aspirapolvere senza fili. Non sapere quale acquistare può diventare un problema. Tuttavia con lo sconto in corso, Dreame R10 Pro diventa capolista grazie alle sue caratteristiche che lo rendono un prodotto premium. Un modello verticale e leggero, con motore avanzato e accessori inclusi per pulire i pavimenti ma anche tante altre superfici.

Lo utilizzi nel quotidiano e lo sporco scompare da sotto i piedi con i 150AW di potenza che aspirano capelli, peli, polvere e briciole. Tutto ciò viene catturato e raccolto nel comodo contenitore senza sacchetto e che si vuota con un click. La spazzola principale è dotata di luci LED per farti individuare con più facilità lo sporco.

Ci sono varie modalità tra cui scegliere come quella Automatica e quella Turbo laddove ti è richiesta una velocità maggiore. In totale hai fino a 65 minuti di autonomia con la batteria integrata che se vuoi, però, puoi rimuovere e sostituire con una di riserva (non inclusa).

Sfruttalo dalla mattina alla sera senza rinunciare a un singolo dettaglio. Al suo interno è stato integrato un sistema di filtrazione a cinque strati affinché l’aria che viene reinserita in circolo sia sicura e pulita.

A soli 199€ su Amazon, il magico Dreame R10 Pro è quello giusto da acquistare. Approfitta dello sconto del 20% e completa l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.