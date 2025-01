dreame Pocket: asciugacapelli potente e professionale in sconto WOW su Amazon

Dai una svolta al tuo styling con dreame Pocket, asciugacapelli professionale con 3 forme pieghevoli, accessori e ideale per ogni acconciatura, che puoi acquistare in offerta a tempo su Amazon a soli 99 euro invece di 129.

dreame Pocket: pieghevole, potente e perfetto anche per viaggiare

Con dreame Pocket potrai finalmente avere un asciugacapelli completo che sia adatto anche per viaggiare. Grazie al suo design pieghevole in 3 forme differenti e al peso ultraleggero, si adatta facilmente alla borsa o alla valigia e ti regalerà uno styling impeccabile ovunque ti trovi.

Nonostante le dimensioni contenute, infatti, è dotato di un motore ad alta velocità da 110.000 giri al minuto per un’asciugatura rapida ed efficace. I flussi d’aria a 70 m/s ti faranno dire addio all’umidità in eccesso, avere capelli asciutti e non più quel fastidiosissimo effetto crespo. La tecnologia avanzata di 300 milioni di ioni negativi, inoltre, sigilla le cuticole dei capelli per lasciarli lisci, idratati e luminosi.

La temperatura costante di 57°C è regolata automaticamente dal sensore termico NTC: l’obiettivo è proteggere il tuo cuoio capelluto dalle alte temperature prevenendo così danni ai capelli. Nella confezione troverai due bocchette intercambiabili: una per un effetto lascio, l’altra per creare morbidi ricci naturali.

Il phon in questione è poi silenzioso ed efficiente con un livello di rumore inferiore a 60 dB così da poterlo usare senza disturbare chi ti sta intorno. Un must-have assoluto per avere prestazioni professionali in un formato compatto: acquistalo a soli 99 euro invece di 129.