Dreame L20 Ultra, il prezzo cala del 33%: aspira e lava, la stazione pensa al resto

Il Dreame L20 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia completa e automatizzata della tua casa. Attualmente disponibile su Amazon a 799€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 1.199€.

Il Dreame L20 Ultra è dotato di una potenza di aspirazione impressionante di 7000 Pa, che permette di rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti da pavimenti e tappeti. Insomma, se la cava alla grande anche nelle situazioni più impegnative, come la pulizia di tappeti spessi o superfici molto sporche.

Troviamo, poi, la Tecnologia MopExtend, che consente al robot di estendere il mop per pulire accuratamente i bordi e gli angoli della stanza, aree spesso trascurate da altri robot aspirapolvere. Inoltre, il sistema di rimozione e sollevamento dei moci fa in modo che il mop non tocchi il pavimento quando il robot si sposta su tappeti, prevenendo così macchie e umidità indesiderate.

Il Dreame L20 Ultra è fornito con un set completo di accessori per la pulizia di pavimenti e tappeti, rendendolo un dispositivo estremamente versatile. Può passare automaticamente dalla modalità di aspirazione a quella di lavaggio, garantendo che ogni superficie della tua casa venga trattata nel modo più efficace possibile. La stazione multifunzione non si limita a ricaricare il robot al termine delle operazioni di pulizia, ma svuota anche serbatoio dell’acqua e della polvere, riducendo al minimo la necessità di manutenzione.

Non farti scappare questa occasione irripetibile: acquista subito il Dreame L20 Ultra ad un prezzo da sogno. Hai ancora poco tempo per averlo a meno di 800€.