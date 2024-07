Dreame L10s Pro Ultra: offerta PRIME DAY con 150 euro di SCONTO

Il Dreame L10s Pro Ultra è il robot aspirapolvere di cui hai sempre avuto bisogno per mantenere la tua casa impeccabile senza fatica. Questo dispositivo all’avanguardia, attualmente in super sconto del 17% su Amazon per i Prime Day, offre una serie di funzionalità eccezionali che lo rendono un must-have per qualsiasi casa. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 749,00 euro, anziché 899,00 euro.

Dreame L10s Pro Ultra: impossibile resistergli a questo prezzo

Grazie alla tecnologia MopExtend, il Dreame L10s Pro Ultra garantisce una pulizia accurata dei bordi. Con il suo avanzato riconoscimento dei bordi e l’estensione e retrazione dei moci, riesce a raccogliere anche le briciole più piccole dagli angoli più difficili da raggiungere. Questo significa che ogni angolo della tua casa sarà perfettamente pulito senza dover intervenire manualmente.

La manutenzione del robot non è mai stata così semplice. Il Dreame L10s Pro Ultra si prende cura automaticamente della pulizia dei suoi moci, lavandoli con acqua calda e asciugandoli con aria calda. Questo ti libera dalle faccende domestiche, garantendo al contempo che il robot sia sempre pronto per la prossima sessione di pulizia.

Con una potenza di aspirazione impressionante di 7.000 Pa, questo robot è in grado di affrontare qualsiasi tipo di sporco su pavimenti duri e tappeti. Che si tratti di macchie ostinate o di residui incastrati, il Dreame L10s Pro Ultra li elimina senza sforzo, lasciando i tuoi pavimenti splendenti.

La tecnologia di rilevamento dello sporco del Dreame L10s Pro Ultra è un altro punto di forza. Questo dispositivo è in grado di identificare i livelli di sporco sui moci e sui pavimenti, ripetendo il lavaggio quando necessario per garantire un’igiene perfetta. Non dovrai più preoccuparti di sporco residuo o pavimenti non puliti a fondo.

Inoltre, il robot è dotato di un rilevamento ostacoli intelligente grazie al riconoscimento avanzato e alla luce strutturata 3D. È capace di identificare ed evitare oltre 55 tipi di oggetti, assicurando una pulizia precisa e senza intoppi.

Inoltre, il robot è dotato di un rilevamento ostacoli intelligente grazie al riconoscimento avanzato e alla luce strutturata 3D. È capace di identificare ed evitare oltre 55 tipi di oggetti, assicurando una pulizia precisa e senza intoppi.