Dreame H13 Pro: risparmia 160€ sul super aspirapolvere che lava anche i pavimenti

Pavimenti splendenti con il meglio della tecnologia a servizio della pulizia della casa. Parliamo del Dreame H13 Pro, un potente e moderno aspirapolvere-lavapavimenti di ultima generazione. Attualmente è disponibile su Amazon a 439,00€, con un sconto generoso sul suo normale prezzo (599,00€).

Il nostro consiglio è di non farti assolutamente scappare questa offerta: l’H13 Pro è in assoluto uno dei migliori prodotti della categoria e hai ancora poco tempo per averlo ad un prezzo altamente competitivo.

Il Dreame H13 Pro lava a caldo, utilizzando acqua a 60°C per pulire a fondo il rullo della spazzola, garantendo l’eliminazione di batteri e odori. Questo processo è completato da un’asciugatura ad aria calda di 30 minuti, che previene la formazione di muffa e prolunga la durata del rullo. Insomma, le operazioni di manutenzione sono davvero minime.

Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e un rullo che ruota a 520 giri al minuto, l’H13 Pro è in grado di affrontare sporco e liquidi con estrema efficacia. Dispone di diverse modalità di pulizia, inclusi i potenti “Turbo” e “Ultra”, che permettono di rimuovere anche le macchie più ostinate​. L’H13 Pro è progettato per essere facile da usare e manovrare, grazie al sistema GlideWheel che facilita i movimenti avanti e indietro, nonostante il peso del dispositivo. Ottima anche la torsione della spazzola, che consente di raggiungere con facilità anche gli angoli più stretti.

L’illuminazione a LED integrata nella spazzola aiuta a individuare lo sporco nascosto, rendendo l’eliminazione di tutto lo sporco – ma davvero tutto – una passeggiata. Insomma, come avrai ormai già capito, stiamo parlando di un prodotto davvero eccellente. A questo prezzo fortemente ribassato, la questione non si pone proprio: è da comprare subito.