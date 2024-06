Dragon's Dogma 2 per PS5: la storia EPICA continua (-9%)

Nel cuore della prigione sotterranea, tra echi e ricordi perduti, inizia l’epica avventura di Dragon’s Dogma 2. L’ultimo capolavoro di Capcom, successore del cult del 2012, è ora disponibile per PS5 con uno sconto del 9% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di 74,00 euro, anziché 80,99 euro.

Dragon’s Dogma 2 per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Dragon’s Dogma 2 immerge i giocatori in un mondo fantasy ricco e dettagliato, reso magnificamente grazie all’avanzato RE ENGINE di Capcom. La grafica ad alta fedeltà trasporta ogni giocatore in un ambiente visivamente mozzafiato, dove ogni dettaglio è curato con precisione maniacale. Il gioco non è solo un’esperienza visiva, ma una vera e propria immersione in un mondo vivo e reattivo.

Il viaggio dell’Arisen, il protagonista del gioco, è accompagnato da tre esseri ultraterreni noti come Pedine. Questi alleati misteriosi offrono un’esperienza di cooperazione unica, pur rimanendo nel contesto di un single-player. Le Pedine non sono solo compagni di viaggio, ma veri e propri estensioni delle scelte del giocatore, reagendo in modo dinamico alle azioni sul campo di battaglia.

Il mondo di Dragon’s Dogma 2 ruota attorno alla libertà di scelta. Dalla vocazione dell’Arisen – che determina lo stile di combattimento, sia con spade, archi o potenti magie – alla selezione delle Pedine, ogni decisione plasmata dal giocatore influisce sull’esperienza di gioco. L’intelligenza artificiale avanzata e la fisica immersiva rendono ogni scontro unico, obbligando i giocatori a pensare strategicamente e a sfruttare ogni risorsa a disposizione.

La narrazione avvincente di Dragon’s Dogma 2 guida il giocatore attraverso un’avventura indimenticabile, dove ogni scelta ha un peso significativo. L’esplorazione del vasto mondo di gioco, con i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi misteri nascosti, è un invito costante alla scoperta e alla meraviglia.

La copertina lenticolare aggiunge un tocco di prestigio a questa edizione imperdibile, rendendola un pezzo da collezione per ogni appassionato di giochi di ruolo e azione.