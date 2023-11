Dragon Ball Z: Kakarot per PS5 scende sotto i 20€! OFFERTA BOMBA

Dragon Ball Z: Kakarot è un eccezionale videogioco action RPG che offre un’esperienza coinvolgente per i giocatori desiderosi di immergersi nella saga di Dragon Ball Z. L’opera, caratterizzata da una trama profonda e appassionante, si distingue per la possibilità di esplorare nuovi aspetti della storia mai narrate prima, oltre alle epiche battaglie che hanno reso la serie celebre.

Nel corso del gioco, i giocatori seguiranno le avventure di Goku e dei suoi compagni, dalla sconfitta di Freezer al confronto contro Majin Bu, esplorando luoghi iconici come il pianeta Namecc e la Terra.

Il sistema di combattimento, fluido e coinvolgente, consente ai giocatori di rivivere le indimenticabili battaglie della serie, utilizzando le mosse speciali dei loro personaggi preferiti, tra cui la leggendaria Kamehameha di Goku e il potente Big Bang di Vegeta.

Tuttavia, Dragon Ball Z: Kakarot non si limita solo alle battaglie epiche. Offre una prospettiva unica, consentendo ai giocatori di vivere la vita di Goku attraverso attività secondarie come la pesca, il volo e l’allenamento, il tutto contribuendo all’aumento del proprio livello di potenza. Con Dragon Ball Z: Kakarot potrai letteralmente vivere la vita di un Saiyan come mai successo prima in alcun videogame di Dragon Ball.

Dragon Ball Z: Kakarot si presenta come un’esperienza straordinaria che non può sfuggire ai fan della serie. A soli 19,90€ al posto dei classici 29,99€, quindi, è davvero un titolo da non perdere.