Dragon Ball Xenoverse 2 per PS4 a soli 9,90€ su Amazon

Se sei un appassionato del mondo di Dragon Ball e stai cercando un titolo iconico della saga di Goku e i suoi amici, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di aggiudicarti “Dragon Ball Xenoverse 2” per PlayStation 4 ad un prezzo sensazionale; grazie agli sconti di Amazon infatti, potrai farlo tuo con soli 9,90€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Inutile dirti che a questa cifra è da prendere al volo, m non lasciartelo sfuggire: il costo irrisorio lo rende un “must have” da avere all’interno della propria collezione.

Dragon Ball Xenoverse 2: un titolo oltre il tempo

Anche se questo è un videogame uscito da diversi anni sul mercato internazionale, non puoi fartelo sfuggire perché è validissimo ancora adesso grazie ad un rooster di personaggi incredibili e ad una storia unica nel suo genere. “Dragon Ball Xenoverse 2” ti permette infatti di immergerti completamente nell’universo di Dragon Ball, così potrai avere l’opportunità di vivere le epiche battaglie dei tuoi eroi preferiti.

A differenza dei tradizionali giochi di combattimento, questo capitolo della saga offre un vasto open world da esplorare. Potrai volare attraverso le diverse località iconiche della serie, partecipare a missioni secondarie e personalizzare il tuo avatar per renderlo unico. Ovviamente il cuore del videogame sono le battaglie, incredibilmente dinamiche e ricche di azione. Ma non finisce qui: dovrai scegliere il tuo personaggio preferito, sviluppare delle abilità e affrontare avversari in combattimenti che catturano perfettamente l’essenza dell’anime che ha fatto la storia mondiale.

Grazie ad Amazon avrai la possibilità di portarti a casa questo videogame per soli 9,90€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio. Questo è un videogame “PlayStation Hits“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.