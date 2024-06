Dragon Ball Sparking! Zero: preordini APERTI su Amazon al miglior prezzo

Uno dei giochi più attesi dell’anno, specialmente tra i fan di manga e anime, è senza dubbio Dragon Ball Sparking! Zero, nuovo gioco di combattimento ispirato alle avventure di Goku e compagni e che si propone come erede della storica saga di Budokai Tenkaichi. Adesso puoi prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito, con consegna prevista al day one dell’11 ottobre 2024.

Dragon Ball Sparking! Zero: ti aspettano combattimenti leggendari

Dragon Ball Sparking! Zero ti offrirà intense battaglie 3D, ricche di azione e fedeli allo spirito dell’anime e dei precedenti videogiochi della serie. Con una grafica spettacolare e tecniche di lotta avanzate, come scontri energetici, colpi impetuosi, movimenti invisibili a occhio nudo e attacchi speciali apocalittici, il gioco si preannuncia come un’esperienza coinvolgente e adrenalinica.

Da una parte potrai vivere la storia originale di Dragon Ball in prima persona, così da vivere le battaglie più famose e gli eventi con tutti i personaggi della serie. Potrai vivere ogni scontro dalla prospettiva di ognuno dei protagonisti, per avere un punto di vista diverso rispetto all’anime.

Non manca naturalmente la possibilità di sfidare altri giocatori online tramite diverse modalità Torneo, ma puoi sfidare anche i tuoi amici offline nella Stanza dello Spirito e del Tempo.

Infine, avrai modo anche di creare le tue storie originali con i protagonisti presenti nel roster e di condividerle online con altri appassionati. Un modo per dare un nuovo volto a Dragon Ball, magari ricreando eventi da un esito diverso da quello originale.

Prenota adesso Dragon Ball Sparking! Zero su Amazon al miglior prezzo garantito: la consegna al D1 è prevista l’11 ottobre.