PS5 disponibile su GameStop oggi?

Si terrà come di consueto oggi pomeriggio 9 febbraio 2022, a partire dalle ore 16, la nuova diretta della GameStopTV. In molti si sono chiesti se sarà l'occasione, come avvenuto in passato, per un drop di nuovi bundle con PS5. Questa mattina, la nota catena videoludica ha risposto alle domande degli appassionati, ma non ci sono buone notizie.

Nuovi drop PS5 da GameStop oggi 9 febbraio? Cosa dice l'azienda

Nel corso di una diretta sul canale Twitch della compagnia, GameStop ha risposto con un bot automatico come segue:

“Oggi NON ci saranno drop di PS5, ma continuate a seguirci per sapere quando torneranno disponibili! I messaggi che riguardano PS5 verranno cancellati e chi insiste verrà sospeso o bannato. Godetevi lo streaming“

Per la seconda settimana consecutiva non ci saranno dunque disponibili nuovi bundle con PlayStation 5, a conferma che la situazione continua a rimanere molto difficile, come del resto ha sottolineato la stessa Sony nel presentare i dati finanziari dell'ultimo trimestre.

In ogni caso, consigliamo comunque di seguire la puntata della GameStopTV: in questa occasione, i presentatori Kafkanya e Kobe parleranno di racing game e chissà che non possa esserci uno sconto durante la diretta magari per Gran Turismo 7 o per un altro titolo di corse in arrivo.

Per quanto riguarda le disponibilità di PS5, si attende di capire quando ci saranno nuovi drop non solo da parte di Gamestop, ma anche da Amazon, Unieuro, Mediaworld e altre catene specializzate. Più i tempi si allungano dall'ultima occasione, maggiori sono le probabilità che arrivi il momento per provare ad acquistare una PlayStation 5.