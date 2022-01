Bundle PS5 e Xbox Series X 'scorretti': multata GameStop

L'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha annunciato di aver inflitto una multa di 750mila euro nei confronti di GameStop per condotte scorrette nella vendita di prodotti online. Nell'occhio del ciclone, in particolare, i bundle di PS5 e Xbox Series X, praticamente obbligatori per gli utenti per acquistare una console di ultima generazione.

Bundle PS5 e Xbox Series X: perché è stata multata GameStop

Il procedimento istruttorio è sorto su una segnalazione di Federconsumatori che, dopo aver ricevuto lamentele da parte di diversi utenti che avevano chiesto un intervento per contrastare le politiche di vendita della società, ha deciso di rivolgersi all'AGCM che ha infine deciso per una sanzione.

“Questa, infatti, non solo ha diffuso informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, oltreché sui tempi di consegna, ma ha anche imposto l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso (bundle) e l’annullamento unilaterale e discrezionale degli ordini effettuati dai consumatori.”

È quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Federconsumatori, a cui si aggiungono le difficoltà per gli utenti nel contattare il servizio di assistenza post-vendita tramite call center ed esercitare il loro diritto di recesso e rimborso.

Secondo l'associazione, a peggior ulteriormente la situazione è il fatto che ciò sia avvenuto durante lo scoppiare della pandemia da Covid-19, in un momento storico in cui si è reso necessario adottare misure di contenimento che hanno comportato restrizione alla libertà di spostamento delle persone e alle attività commerciali al dettaglio.

Per questo, conclude Federconsumatori, si ribadisce l'urgenza di adottare delle misure che possano portare ad una regolamentazione più precisa e stringente nel settore dell'e-commerce, al fine di garantire ai consumatori le giuste tutele. Esigenza che, è chiaro, diviene ancora più evidente vista la crescita esponenziale del commercio online durante la pandemia. È finita l'epoca dei bundle PS5 come unico mezzo per acquistare una console? Lo scopriremo al prossimo drop di GameStop, che al momento non ha commentato la notizia.