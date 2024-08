Doppia convenienza con HYPE: carta prepagata e bonus fino a 25 euro

Attiva subito la tua Hype a questo link! Farlo oggi ti dà diritto a una doppia convenienza. Primo, la fantastica carta prepagata, sicura e universale, per pagare in modo pratico e smart i tuoi acquisti. Inoltre, puoi ottenere fino a 25€ di bonus. Come avere tutti questi vantaggi e molti altri? Semplice, inserendo il Codice Promo CIAOHYPER al momento della registrazione al servizio.

Semplice e veloce, in un attimo hai subito pronto il tuo nuovo conto all inclusive. Così hai accesso senza limiti a tutti i servizi, inclusi anche quelli assicurativi. Non perdere altro tempo, soprattutto se stai per partire per le tue vacanze. Grazie a questa soluzione non hai solo una gestione moderna, smart e intelligente del tuo denaro, ma tantissimi altri servizi inclusi davvero vantaggiosi.

Hype Premium: un mondo di servizi e bonus fino a 25€

Cerchi la soluzione ideale per gestire i tuoi risparmi, le tue spese, i tuoi acquisti e tanti servizi aggiuntivi? Attiva subito la tua Hype a questo link! Solo grazie a questa soluzione hai una carta prepagata, tante funzionalità extra e un bonus fino a 25€ inserendo il Codice Promo CIAOHYPER. Incluso nel tuo nuovo conto hai:

pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo;

in tutto il mondo; carta di debito World Elite MasterCard ;

; assistenza prioritaria anche tramite chat su WhatsApp;

anche tramite chat su WhatsApp; assicurazione inclusa su viaggi, spese mediche, shopping e molto altro ancora.

Con la carta di debito World Elite MasterCard hai la possibilità di ricaricare senza limiti e sei sempre pronto per qualsiasi spesa. Paghi e prelevi in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi aggiuntivi. Puoi effettuare bonifici gratis, illimitati e istantanei (in tempo reale). Inoltre hai zero commissioni pagando bollette, bollettini e ricariche telefoniche. Tutto questo a soli 9,90€ e bonus fino a 25€ con Hype Premium.