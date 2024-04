Doogee T10 Plus in forte sconto: tablet Android 13 a meno di 130€

Il DOOGEE T10 Plus è un eccellente tablet Android che offre specifiche estremamente interessanti ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi lo paghi solamente 129,99€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino.

Questo dispositivo è particolarmente notevole per il suo display da 10.51 pollici 2K, che assicura una visualizzazione di colori saturi e vibranti, ottimale per una vasta gamma di attività, dalla lettura di eBook alla visione di film. La sottigliezza dello schermo, di soli 7.4 mm, e il peso ridotto a 505 g, ne fanno un dispositivo estremamente portatile e comodo da usare, ideale sia per l’intrattenimento casalingo che per l’utilizzo in mobilità.

Una delle caratteristiche più impressionanti del DOOGEE T10 Plus è la sua configurazione di memoria, che offre 20GB di RAM (8GB effettivi più 12GB virtuali) e 256GB di storage, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF. Questa abbondanza di memoria garantisce una fluidità di operazioni anche con giochi e applicazioni esigenti, eliminando le preoccupazioni riguardo allo spazio di archiviazione per foto, video e app.

Il tablet è mosso da un processore Octa-Core, offrendo un’esperienza utente fluida, personalizzata e sicura. Queste specifiche lo rendono adatto a un ampio spettro di utenti, dagli appassionati di tecnologia agli studenti, fino ai professionisti in cerca di un dispositivo affidabile per la produttività e il multitasking.

La capiente batteria da 8250mAh garantisce un’ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida 18W tramite USB Type-C, rendendo il tablet un compagno affidabile per giornate intense o viaggi lunghi senza la preoccupazione di rimanere senza carica.

Il DOOGEE T10 Plus è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un tablet Android potente, versatile e dal rapporto qualità-prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito!