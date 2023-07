Doogee S41 Pro: lo smartphone Rugged che resiste a tutto in super sconto Amazon

Hai mai desiderato uno smartphone che possa resistere a tutto, dalle avversità del lavoro alle avventure all’aperto? Il DOOGEE S41 Pro è la soluzione perfetta per te, e ora puoi averlo a un prezzo incredibile grazie all’offerta su Amazon: solo 113,99 euro.

Questo robusto smartphone è dotato del potente processore quad-core MediaTek Helio A22 e offre una straordinaria espansione della memoria da 4 GB a 7 GB, garantendo spazio sufficiente per tutte le tue app e file. Con la memoria interna da 32 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda SD, non avrai mai problemi di spazio.

Doogee S41 Pro in offerta: lo smartphone super resistente

Il DOOGEE S41 Pro ti sorprende con la sua batteria da 5180mAh, che garantisce un’eccezionale autonomia. Con un tempo di standby fino a 580 ore, un tempo di chiamata di 32 ore e un tempo di visione video di 11 ore, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia anche durante le tue attività più impegnative. Inoltre, con la funzione di ricarica inversa, puoi utilizzare il telefono come power bank per caricare altri dispositivi in caso di emergenza.

La fotocamera da 13MP + 8MP ti permette di catturare ogni momento in modo nitido e vivido, con la possibilità di scattare foto subacquee durante le tue immersioni o nuotate. Il display da 5,5 pollici con Corning Gorilla Glass offre un’ottima esperienza visiva, anche sotto la luce diretta del sole.

Il DOOGEE S41 Pro è un telefono globale 4G, compatibile con i principali operatori in Asia, Europa e Americhe. Con NFC, GPS e 4 sistemi di navigazione satellitare, puoi contare su un posizionamento affidabile e preciso ovunque tu vada.

Inoltre, grazie al suo design impermeabile, resistente agli urti e alla polvere, il DOOGEE S41 Pro soddisfa gli standard di impermeabilità IP68 e IP69K e MIL-STD-810H. Puoi lavorare sott’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti e resistere a temperature estreme da -10°C a 70°C.

Il DOOGEE S41 Pro è l’accompagnatore ideale per le tue avventure e il tuo lavoro quotidiano. Acquistalo ora a un prezzo vantaggioso e scopri la potenza, la resistenza e la versatilità di questo incredibile smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.