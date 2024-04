DOOGEE S100 PRO: MEGA risparmio di 100 euro su Amazon

Liberati dalle preoccupazioni di rimanere senza batteria durante le tue avventure all’aperto con il DOOGEE S100 PRO. Con una batteria da 22000 mAh, potrai goderti fino a 8 giorni di utilizzo normale o 64 giorni in standby, senza la necessità di ricaricare frequentemente il tuo telefono. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida da 33 W, potrai riportare la batteria all’80% in soli 3 ore, consentendoti di tornare rapidamente alle tue attività.

Attualmente in mega sconto del 25% su Amazon, questo è il momento perfetto per risparmiare un bel po’. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 399,99 euro.

DOOGEE S100PRO: questa offerta è a tempo limitato

Ma il DOOGEE S100 PRO è molto più di un semplice smartphone. Con una luce da campeggio integrata che fornisce fino a 130 lumen di uscita, potrai illuminare il tuo accampamento per 18 ore consecutive, garantendo che tu possa vedere chiaramente anche nelle condizioni più buie. Con 5 modalità di illuminazione, avrai sempre la giusta quantità di luce per ogni situazione all’aperto.

E con 12 GB di RAM e 256 GB di ROM, avrai spazio sufficiente per tutte le tue foto, video e app preferite, senza preoccuparti di rimanere senza memoria. E se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere la memoria fino a 2 TB con una scheda TF, garantendo che tu abbia sempre abbastanza spazio per le tue esigenze di archiviazione.

Con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera frontale da 32 MP e una fotocamera per la visione notturna da 20 MP, potrai catturare ogni momento con dettagli incredibili, sia di giorno che di notte. E con il display Full HD+ da 6,58 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, potrai goderti un’esperienza visiva superiore con colori vividi e animazioni fluide.

Con certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810H, il DOOGEE S100 PRO è progettato per resistere alle condizioni più estreme. Può sopravvivere sotto 1,5 metri d’acqua per 30 minuti, resistere a temperature estreme da -55°C a 70°C e sopportare cadute da 1,5 metri.

Non perdere ulteriore tempo, approfitta subito di questo super sconto su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, prima che sia troppo tardi.