Domotica FACILE con Shelly: ULTIMI SCONTI per il Prime Day

Se sei un appassionato di domotica o, se ami gli inglesismi, di smart home non puoi lasciarti scappare le ultime offerte attive per il Prime Day di Amazon sulla vasta gamma di prodotti Shelly, un marchio leader per quanto concerne la vendita di prodotti pensati per far evolvere la tua casa al livello successivo.

Prima di procedere ti ricordiamo che le offerte sono attive fino alle 23.59 di questa sera e per usufruirne devi essere iscritto a Prime: hai la possibilità di avere una prova gratuita qui.

Partiamo da un grande classico che abbiamo trattato spesso in queste pagine: l’interruttore intelligente Shelly Plus 1 a 11,92 euro.

Un prodotto simile è Shelly Plus 1 PM, che include però anche il monitoraggio in tempo reale dei consumi: tuo a 13,52 euro

Shelly Dimmer 2 è invece un interruttore dimmerabile molto interessante per l’illuminazione: puoi averlo a 23,12 euro.

Da non sottovalutare poi Shelly Plus i4, un controllore di scena per automazione a soli 10,49 euro

Il display è un grande classico quando si pensa alla domotica: ecco questo pannello di controllo a soli 95,20 euro

Molto utile è anche Shelly Flood, un rilevatore di perdite d’acqua WiFi e bluetooth a 20,23 euro

Sensore di temperatura e umidità molto utile in queste giornate calde estive: Shelly H&T Gen 3 Avorio a 25,52 euro

Da non perdere questo bundle per la sicurezza, in offerta a soli 64,87 euro

Chiudiamo con la lampadina LED WiFi E27 Shelly Duo che puoi acquistare a 14,69 euro

Approfittando di queste offerte, entro le 23.59 di questa sera, sarai finalmente in grado di rendere la tua casa più intelligente e anche più sicura.