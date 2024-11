DJI Mini 4K: il drone leggerissimo è in sconto al minimo storico Amazon

Occasione da Black Friday su Amazon su DJI Mini 4K, il drone leggerissimo per adulti con fotocamera in 4K e stabilizzatore a 3 assi che puoi acquistare oggi al minimo storico assoluto di soli 239 euro invece del prezzo consigliato di 299. La spedizione con Prime ti assicura la consegna immediata.

DJI Mini 4K: le caratteristiche del drone ultraleggero

Con questo drone potrai divertirti a realizzare scatti ed effettuare riprese eccezionali dall’alto: pesa meno di 249 grammi, è facile da trasportare e può volare nelle categorie A1 e A3 senza patentino.

Il dispositivo è dotato di una potente fotocamera 4K e HD e uno stabilizzatore a 3 assi per darti riprese fluide e cinematografiche anche nelle condizioni di luce difficili: potrai avere filmati eccezionali nei momenti migliori, come albe, tramonti e scene notturne.

Il drone è capace di resistere al vento fino a 38 km/h e vola fino a 4000 metri di altezza assicurando comunque una trasmissione video di 10 chilometri che ti permetterà di controllarlo anche a lunghissima distanza. L‘autonomia di volo garantita è di 31 minuti per batteria.

Facile da usare anche per chi è alle prime armi, include infatti funzioni di decollo e atterraggio automatici, la funzione Return to Home e QuickShots intelligenti: il prezzo speciale di 239 euro lo rende già un’ottima idea regalo anticipata per il Natale.