DJI Mini 3 in offerta ad un ottimo prezzo: anche a rate e il DJI RC è incluso

Il DJI Mini 3 (con DJI RC) è attualmente in offerta su Amazon a 599,37€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo consigliato di 639,00€.

Il DJI Mini 3 è dotato di una fotocamera con sensore da 1/1.3 pollici che cattura immagini a 12MP e video in 4K a 30fps, offrendo una qualità visiva notevole per la sua categoria. La fotocamera supporta anche il formato di ripresa verticale, ideale per i contenuti destinati ai social media. Inoltre, il drone ha un tempo di volo massimo di 38 minuti con la batteria standard, estendibile a 51 minuti con la batteria opzionale di lunga durata​.

Dal punto di vista della facilità d’uso, il DJI Mini 3 eccelle grazie alla sua leggerezza (246 grammi con batteria standard), che lo rende facile da trasportare e maneggiare. Il drone utilizza il sistema di trasmissione O2 di DJI, garantendo una connessione stabile fino a 10 km di distanza. Il controller DJI RC, incluso nella confezione, dispone di uno schermo integrato da 5,5 pollici con luminosità di 700 nit, offrendo una visione chiara anche sotto la luce solare diretta.

Il drone offre tre modalità di volo: Cine, Normal e Sport, permettendo agli utenti di scegliere tra un controllo più lento e preciso o una velocità maggiore fino a 57,6 km/h.