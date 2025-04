Amazon Music Unlimited regala 3 mesi gratis di ottima musica

Il servizio streaming Amazon Music Unlimited sta offrendo 3 mesi gratis di grande musica, grazie ad un catalogo di oltre cento milioni di brani e una definizione audio eccelsa. La promozione è rivolta a tutti gli utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma e prevede l’accesso a tutte le funzionalità disponibili per gli abbonati, tra cui figurano anche gli skip illimitati e l’ascolto offline.

È un’occasione da non perdere per diversi motivi: in primis per il fatto di beneficiare di un periodo gratuito così lungo (di solito le promo regalano una settimana o al massimo un mese di prova, non di più), e poi per le tempistiche favorevoli, dato che il periodo di prova terminerà all’inizio di luglio, con la possibilità quindi di ascoltare anche tutti i tormentoni estivi. Per riscattare i tre mesi gratis è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Amazon.

Le funzionalità principali di Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited gli utenti hanno accesso ad un catalogo di oltre cento milioni di canzoni, per un connubio ideale tra quantità e qualità. Indipendentemente dai propri gusti musicali, infatti, trovare la canzone desiderata o formare una playlist sempre nuova è un gioco da ragazzi.

Grazie agli skip illimitati è poi possibile passare da un brano all’altro con grande naturalezza, senza perdere tempo in fastidiosi video o annunci pubblicitari che inficiano l’esperienza d’uso. E sempre a proposito di questo, segnaliamo anche l’opportunità di ascoltare la musica offline, funzione utilissima quando si è fuori casa e non ci si può collegare ad una rete Wi-Fi sicura.

A chiudere il cerchio vi è infine la definizione lossless, così come quella Ultra HD, con un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard, per un’esperienza d’ascolto sublime.

In conclusione, vi confermiamo che la promozione relativa ai tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited terminerà alle 17:00 del 16 aprile 2025. Maggiori dettagli sono disponibili su questa pagina di Amazon.