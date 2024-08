Diventa un giovane mago con Hogwarts Legacy (PS4) ad appena 25€!

Fan di Harry Potter e non hai mai giocato al magnifico Hogwarts Legacy? Non disperare: Amazon lo propone al prezzo bassissimo di 25,69€ grazie a un importante ribasso del 36%. Scopriamo, ora, tutti i dettagli di questo titolo!

Tutte le caratteristiche di Hogwarts Legacy per PS4

In questo nuovo e avvincente capitolo dell’universo di Harry Potter, sarai tu a vestire i panni di uno studente, vivendo l’emozione e il mistero che solo Hogwarts può offrire. Esplorerai i corridoi incantati, parteciperai a lezioni e stringerai amicizie, mentre oscure forze minacciano l’equilibrio del mondo magico.

Dalla scelta della casa, che definirà parte del tuo percorso, alla creazione del personaggio e alla personalizzazione della tua uniforme, ogni aspetto del gioco è pensato per farti sentire parte integrante di questo straordinario mondo. Esplorerai luoghi iconici come la misteriosa Foresta Proibita, la maestosa Sala Grande e persino la leggendaria Camera dei Segreti. Durante queste esplorazioni, svelerai anche antichi segreti e affronterai sfide pericolosissime!

Non manca, ovviamente, la possibilità di imparare e padroneggiare una vasta gamma di incantesimi, dalle semplici magie di levitazione, che ti permetteranno di spostare oggetti con un gesto della bacchetta, fino ai potenti incantesimi offensivi, necessari per difenderti dalle minacce che si nascondono nell’ombra.

Ma non solo incantesimi: potrai anche preparare pozioni magiche, mescolando ingredienti esotici per ottenere risultati straordinari, allevare creature fantastiche che ti aiuteranno nelle tue avventure e persino personalizzare bacchetta, rendendola unica come il mago o la strega che la impugna.

Immergiti appieno nel mondo di Harry Potter grazie ad Hogwarts Legacy per PS4, proposto da Amazon a soli 25,69€ anziché 39,99€!