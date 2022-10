Dispositivi Amazon, SVUOTA MAGAZZINO: tecnologia da 17€, sconti fino al 64%

Smart speaker, smart display, sistema di smart TV, sicurezza domestica e un sacco di altre chicche. I migliori dispositivi Amazon sono in sconto a prezzo bassissimo. Grazie alle Offerte Esclusive Prime, gli sconti arrivano al 64% e si parte da 17€ circa appena. Dai un’occhiata a tutte le promozioni, ben divise per categorie e scegli le tue preferite!

Dispositivi Amazon in liquidazione su Amazon

Per le principali offerte, abbiamo deciso di creare delle sezioni ad hoc da consultare:

Oltre a loro c’è una ghiotta selezione di chicche che meritano tutta l’attenzione.

Echo Auto è lo strumento perfetto per rendere smart anche le vetture più vecchie. Puoi collegarlo tramite jack audio alla macchina o con il Bluetooth e hai subito tutto il potenziale di Alexa a disposizione. Spesso sold out su Amazon, lo prendi a 29,99€ invece di 59,99€.

Il monitor della qualità dell’aria smart è un oggetto che tutti dovrebbero avere per essere certi di respirare aria sana. Io ne ho uno abbinato a uno smart speaker ed è incredibilmente preciso. Controlli tutto anche tramite app per smartphone. Rileva: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Lo prendi a 49,99€ invece di 79,99€.

Kindle Paperwhite (8 GB) è il libro sottile che non finisce mai, da avere sempre in tasca. Uno schermo intelligente perfetto per leggere e rileggere tutti i tuoi libri preferiti. Lo prendi a 119,9€ invece di 139,99€.

Insomma, i migliori dispositivi Amazon al prezzo che non ti aspetti, grazie alle Offerte Esclusive Prime. Dovrai essere veloce però perché dureranno solo una manciata di ore. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.