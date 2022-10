Da Xiaomi e Amazon una smart TV 4K 43" MOZZAFIATO: ora a 299€ (-100€)

La celeberrima smart TV 4K Xiaomi F2 con Fire TV è realizzata dal colosso cinese in collaborazione con Amazon ed è un autentico spettacolo. Con le Offerte Esclusive Prime puoi risparmiare 100€ e portare a casa questo eccezionale concentrato di tecnologia, perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre, a 299€ appena invece di 399€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è limitatissima.

Xiaomi e Amazon insieme per questa eccellente smart TV 4K

Il modello da 43″, grazie alla totale assenza di bordi, si presta perfettamente per essere sistemata in qualsiasi ambiente desideri. Dalla cucina al salotto, fino alla camera da letto. Il pannello è sensazionale e combina il supporto alla risoluzione UHD e quello all’HDR per garantire una qualità di immagina mozzafiato.

Tutta la parte smart è super avanzata. Infatti, questo gioiellino integra il sistema avanzato Fire TV di Amazon. Tutte le migliori piattaforma di streaming video e audio, centinaia di applicazione e un sacco di funzionalità a portata di telecomando. Semplicissima e intuitiva l’interfaccia utente, che facilità le operazioni permettendoti di arrivare immediatamente a quello che cerchi.

Immancabile il supporto all’assistente vocale Alexa: chiedile di gestire il televisore, ma anche la casa smart. Ancora, chiedile informazioni e ottienile in tempo reale, ascoltandole direttamente dalle casse della tua potente smart TV 4K Xiaomi F2 con Fire TV integrata. Approfitta delle Offerte Esclusive Prime di Amazon e portala adesso a casa a 299€ il modello da 43″ con spedizioni rapide e gratuite. Se lo desideri, in promozione c’è anche il modello da 50″ a 349€ invece di 449€ e quello da 55″ a 399€ invece di 499€. Sii rapido perché durerà pochissimo.

