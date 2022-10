Da vecchia carcassa a super SMART TV? Bastano 19€ e un Fire TV Stick

Non buttare il vecchio monitor o la vecchia televisione. Se hanno un ingresso HDMI (diversamente basterà un adattatore) puoi renderli subito intelligenti. Bastano 19€ circa grazie agli sconti sui sistemi di smart TV firmati Amazon. Dai un’occhiata a tutte le occasioni e porta a nuova vita i tuoi schermi.

Con un Fire TV Stick, di qualsisia modello e versione, di base ottieni subito un sistema paragonabile a un PC basato su Android. Grazie al telecomando, ti muovi agevolmente fra i menu scegliendo le applicazioni che ami di più: musica, film, serie TV, notizie, programmi in diretta, giochi e anche navigazione Web. Resterai sbalordito da quanto possa fare un dispositivo che – per funzionare – ha bisogno solo di una porta HDMI per la connessione e di una USB per l’alimentazione (va bene anche il caricatore dello smartphone. Se il tuo schermo non ha nemmeno la porta HDMI, un adattatore come questo sarà sufficiente per poter sfruttare la presa SCART.

Per pagare pochissimo però dovrai approfittare delle Offerte Esclusive Prime e utilizzare gli sconti attivi. Eccoli tutti:

Scegli adesso il tuo prodotto preferito e porta a nuova vita la vecchia televisione. Trasformala in una fiammante smart TV anche se è vecchia: basta veramente poco grazie alle promozioni Amazon. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.