Disney Store: 25% di sconto sugli articoli per la casa se usi questo codice esclusivo

Su Disney Store c’è una nuova promozione: su un’ampia selezione di articoli per la casa è possibile beneficiare del 25% di sconto inserendo nel carrello il codice esclusivo MINNIE. Per poter ottenere lo sconto è necessario collegarsi alla pagina dedicata alla promo.

Dalle tazze ai cuscini, dalle bottiglie per l’acqua luminosa a tazze originali: sono tante le idee regalo pensate per bambini e adulti in occasione delle imminenti festività di Pasqua. Il consiglio è di affrettarsi, in quanto i prodotti ora disponibili potrebbero non esserlo più nei prossimi giorni.

I migliori articoli per la casa del Disney Store in sconto del 25% con il codice MINNIE

Tra gli articoli che partecipano all’ultima promozione del Disney Store, ve ne sono alcuni che consentono di risparmiare un ulteriore 10-15% acquistando due o tre articoli. Tra questi segnaliamo la tazza da viaggio Hercules, la tazza di Simba de Il Re Leone, la tazza di Minni, e la tazza di Lilo e Stitch.

Di seguito altre interessanti offerte:

portagioie guardaroba La Bella e La Bestia: 70 euro (+25% di sconto)

cuscino di Winnie the Pooh: 32 euro (+25% di sconto)

bottiglia per l’acqua di Toy Story: 16 euro (+25% di sconto)

cuscino Ih-Oh: 32 euro (+25% di sconto)

pianta artificiale in vaso Tippete, Bambi: 25 euro (+25% di sconto)

Alla lista degli articoli che aderiscono contemporaneamente alla promo “compra due articoli e risparmia il 10% / compra 3 articoli e risparmia il 15%” si annoverano la tazza del personaggio Stormtrooper di Star Wars, la tazza con coperchio di Paperon de’ Paperoni, la tazza Groot dei Guardini della Galassia e la tazza di Jack Skeletron Nightmare Before Christmas.

A questa pagina trovi tutta la selezione di articoli per la casa in promo su Disney Store con il codice esclusivo MINNIE da applicare al carrello.