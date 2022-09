Disney+ ti regala tutti i suoi contenuti a meno di 2€

Disney+ è un’ottima piattaforma di streaming on demand che offre tutti i contenuti in esclusiva firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Il suo catalogo è davvero ricco di film, serie TV, docuserie e show, tanto da soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

Oggi hai un’occasione speciale che non puoi lasciarti sfuggire. Attiva ora un abbonamento Disney a soli 1,99 euro, il primo mese. Potrai godere di tutti i titoli disponibili per un mese a questo eccezionale prezzo vantaggioso.

Poi potrai decidere se continuare con il piano mensile, a soli 8,99 euro, oppure con il piano annuale, a soli 89,90 euro con due mesi in regalo. Cosa stai aspettando? L’offerta è valida per tutti i nuovi iscritti e per coloro che hanno precedentemente disdetto l’abbonamento e vogliono riattivarlo.

Disney+ a 1,99 euro non è una favola Disney

Se stai pensando che avere Disney+ a 1,99 euro sia solo una storia come le favole della Disney ti stai sbagliano. Vai subito sul sito ufficiale e attiva la promozione dedicata a te. Non te ne pentirai affatto perché sono davvero tanti i contenuti da vedere dove e quando vuoi.

In totale portabilità o dal divano di casa tua, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic ti terranno compagnia con tante emozioni. Pensa, a meno di 2 euro puoi vedere tutta la saga di Star Wars!

Non solo, ma a questo prezzaccio, puoi anche vedere She Hulk: Attorney at Law, dei Marvel Studios. Grazie a questa offerta sarai catapultato in un mondo fantastico fatto di film, serie TV, docuserie e show esclusivi che puoi trovare solo qui.

Scegli il meglio per la tua famiglia. Con il parental control i tuoi figli non avranno accesso ai contenuti per adulti, ma solo ai titoli adatti alla loro età. Quindi potrai avere un solo abbonamento per tutti senza spendere soldi per altre piattaforme.

Non perdere altro tempo, questa promozione non è infinita. Perciò, prima la attivi e prima potrai goderti tutti i fantastici contenuti disponibili a catalogo sulla formidabile e intuitiva piattaforma di streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.