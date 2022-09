Star Wars, FOLLIA Disney+: tutta la saga a meno di 2€

Star Wars è senza tempo. Ancora oggi i suoi contenuti sono molto apprezzati non solo dagli utenti che hanno assistito al loro debutto, ma anche da fan di tutte le età. Se anche tu sei un appassionato oggi puoi vedere tutta la saga a meno di 2 euro.

Non ci credi? Allora iscriviti ora a Disney e scopri l’offerta pazzesca che ha in serbo per te. Potrai godere di tutti i contenuti disponibili a catalogo per il primo mese a soli 1,99 euro. Niente male vero? Poi potrai decidere se continuare con l’abbonamento oppure no.

Il piano mensile costa solo 8,99 euro al mese e ti dà accesso a tutti i contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Se scegli il piano annuale a soli 89,90 euro, invece, risparmierai 2 mesi che saranno gratis.

Star Wars a soli 1,99 euro su Disney+

Celebra il mondo Disney. Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic grazie all’abbonamento speciale che oggi ti costa solo 1,99 euro. Con Disney+ l’intrattenimento è per tutta la famiglia. E con il parental control avrai solo tu accesso ai contenuti +18.

Quindi, non solo avrai a disposizione un’infinità di film, serie TV e cartoni animati da vedere, ma lo potrai fare in totale sicurezza senza doverti preoccupare che i tuoi figli possano accedere a titoli non adatti alla loro età. Un motivo in più per scegliere Disney+.

Affrettati perché questa speciale promozione non durerà ancora per molto. Potrai goderti tutta la saga di Star Wars a soli 1,99 euro sui tuoi dispositivi preferiti. Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Samsung, Chrome OS, Windows, MacOS, Android, iOS, iPadOS e console.

Insomma, avrai tutto sempre a portata di mano, anche quando sarai in viaggio. Quindi, approfitta subito di questa eccezionale promozione e goditi non solo tutta la saga di Star Wars, ma anche Pinocchio, il nuovo remake firmato Disney, e Thor: Love and Thunder, prodotto da Marvel Studios.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.