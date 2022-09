Come guardare su Disney+ She-Hulk: Attorney at Law a 2€

Disney+ è la casa per Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Tutti questi contenuti sono disponibili in esclusiva sulla sua piattaforma di streaming live e on demand di successo. Gli utenti la amano e oggi costa ancora di meno.

Infatti, potrai gustarti le ultime novità come She-Hulk: Attorney at Law e tutti gli altri film, serie TV, docuserie e show, a soli 1,99 euro. Hai capito bene, con meno di 2 euro potrai goderti tutto ciò che il suo immenso catalogo ha da offrirti, dove vuoi e quando vuoi.

Questa super promozione è stata inventata per celebrare ancora meglio l’ultimo Disney+ Day che si è tenuto lo scorso 8 settembre 2022. Questa “celebrazione” viene organizzata ogni anno per omaggiare tutti gli abbonati a questo incredibile servizio.

Per questo oggi puoi ottenere Disney+ a soli 1,99 euro, il primo mese. Poi sarai libero di proseguire con il piano mensile da 8,99 euro, oppure, con il piano annuale da 89,90 euro l’anno, che ti regala 2 mesi di visione gratuita dei contenuti.

Disney+ a soli 1,99 euro: un sogno che diventa realtà

Non perdere questa speciale occasione e goditi un mese di Disney+ a soli 1,99 euro. Potrai vedere anche la novità di questo mese, She-Hulk: Attorney at Law. Questa serie TV, firmata Marvel, è stata acclamata dalla critica di tutto il mondo. Ecco la sinossi ufficiale:

In “She-Hulk: Attorney at Law”, dei Marvel Studios, Jennifer Walters – un avvocato specializzato in casi legali superumani – vive una complicata vita da trentenne single, e si dà il caso che sia anche una hulk di 2 metri con superpoteri.

Quindi come puoi lasciarti sfuggire la possibilità di vedere questa serie TV se sei un appassionato Marvel? Come se non bastasse, potrai anche guardare Thor: Love and Thunder, altra novità annunciata durante l’evento, così come Pinocchio e Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.