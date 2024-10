Disney+: stop agli abbonamenti tramite Apple App Store

Disney+, dopo aver aumentato i prezzi dei suoi piani, ha deciso di chiudere il supporto alla sottoscrizione dei suoi abbonamenti attraverso Apple App Store. La scelta arriva dalla volontà del servizio di evitare il pagamento di commissioni a Casa Cupertino per ogni abbonamento sottoscritto e pagato tramite lo store proprietario. Gli utenti ora possono abbonarsi solo dalla pagina ufficiale della piattaforma.

L’azienda preferisce regalare 2 mesi sull’abbonamento annuale che pagare “laute” commissioni ad altri store. Ricordiamo che la piattaforma di streaming live e on demand dai contenuti esclusivi offre la possibilità di attivare 12 mesi al prezzo di 10 mesi con il piano annuale Standard e Premium.

Una decisione che potrebbe far discutere gli amanti della praticità che preferiscono avere pagamenti con un unico servizio, come Apple App Store, e non tanti piccoli o grandi abbonamenti attivi in servizi differenti. Nonostante ciò, Disney+ non sembra proprio intenzionata a tornare sui suoi passi.

Disney+: basta Apple App Store per nuovi abbonati e per riattivazzioni

Quindi è ufficiale, Disney+ ha detto basta alla possibilità di nuovi abbonati o di chi vuole riattivare un abbonamento di utilizzare l’Apple App Store: “I nuovi abbonati e coloro che desiderano riattivare un abbonamento Disney+ non possono più registrarsi e pagare Disney+ tramite Apple. Possono però registrarsi direttamente su DisneyPlus.com, dove trovano tutti i piani disponibili, e guardare i contenuti Disney+ sui dispositivi Apple supportati“.

Il comunicato ufficiale continua specificando comunque che “queste modifiche non interessano gli abbonamenti esistenti già fatturati da Apple“. Quindi, per tutti coloro che attualmente pagano il loro abbonamento al servizio tramite App Store le cose rimarranno invariate.

Di contro, provando ad accedere a un account Disney+ dall’app iOS o iPadOS non compare più l’opzione per l’acquisto in-app, ma solamente il messaggio “Crea e gestisci il tuo account su disneyplus.com/next“.