Disney+: a settembre tanti film, serie TV e Pinocchio

Eccoci qui con il nostro consueto appuntamento in merito alle nuove uscite in programma per il prossimo mese su Disney+. Questa piattaforma di streaming on demand e live sta crescendo molto offrendo sempre contenuti interessanti e avvincenti.

Tra l’altro, il mese di settembre 2022 sarà un’occasione speciale perché ospiterà il Disney+ Day. Questa celebrazione promette non solo tanto divertimento, ma una montagna di nuovi contenuti in esclusiva per celebrare gli abbonati a questo servizio.

Se ancora non lo hai fatto, registrati subito e attiva un abbonamento a Disney . Avrai da subito accesso a tantissimi titoli firmati Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e Star. E a settembre potrai goderti anche questo speciale evento.

Quindi non ci resta che vedere quali sono i titoli, tra nuovi film e serie TV, in arrivo per settembre 2022 a catalogo di questa speciale piattaforma amata da milioni di utenti in tutto il mondo. Senza dimenticarci che sarà il mese del debutto di Pinocchio, contenuto attesissimo da tutti.

Disney+: film e serie TV in arrivo a settembre 2022

Settembre sarà un mese decisamente carico di novità. Infatti, ci attende il Disney+ Day con tantissimi contenuti pronti al debutto proprio in quel giorno. Nondimeno, tantissimi altri film e serie TV saranno inseriti lungo tutto il calendario. Ecco l’elenco completo aggiornato al 24 agosto 2022:

1 settembre 2022

She-Hulk: Attorney at Law (episodio 3)

She-Hulk: Attorney at Law (episodio 3) 2 settembre 2022

Al Davis vs. The NFL

Dickie V

Elway to Marino

Nature Boy

Run Ricky Run

Small Potatoes: Who Killed the USFL?

The Band That Wouldn’t Die

The Two Bills

Year of the Scab

Siempre Fui Yo, Detrás de la historia

Al Davis vs. The NFL Dickie V Elway to Marino Nature Boy Run Ricky Run Small Potatoes: Who Killed the USFL? The Band That Wouldn’t Die The Two Bills Year of the Scab Siempre Fui Yo, Detrás de la historia 7 settembre 2022

Edge of the Unknown with Jimmy Chin (Stagione 1)

Europa dall’alto (Stagione 3)

Europa dall’alto (Stagione 4)

Prime Survivor: Mighty Mekong (Stagione 1)

Puppy Dog Pals (Stagione 5, 3 episodi)

High School Musical: The Musical: The Series: Episodio 307 Camp Prom

Edge of the Unknown with Jimmy Chin (Stagione 1) Europa dall’alto (Stagione 3) Europa dall’alto (Stagione 4) Prime Survivor: Mighty Mekong (Stagione 1) Puppy Dog Pals (Stagione 5, 3 episodi) High School Musical: The Musical: The Series: Episodio 307 Camp Prom 8 settembre 2022

Frozen (Sing-Along)

Frozen 2 (Sing-Along)

Topolino Funhouse (Stagione 1, 5 episodi)

Thor: Love and Thunder

Cars on the Road: Premiere (tutti gli episodi in streaming)

Ballando con le stelle: i balli più memorabili dei professionisti (speciale)

Epic Adventures with Bertie Gregory: Season 1 Premiere (tutti gli episodi in streaming)

Growing Up: Premiere (tutti gli episodi in streaming)

Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder

Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return

Pinocchio

Remembering

Tierra Incognita: Premiere (tutti gli episodi in streaming)

Welcome to the Club (nuovo cortometraggio da I Simpson)

She-Hulk: Attorney at Law: Episode 4

Frozen (Sing-Along) Frozen 2 (Sing-Along) Topolino Funhouse (Stagione 1, 5 episodi) Thor: Love and Thunder Cars on the Road: Premiere (tutti gli episodi in streaming) Ballando con le stelle: i balli più memorabili dei professionisti (speciale) Epic Adventures with Bertie Gregory: Season 1 Premiere (tutti gli episodi in streaming) Growing Up: Premiere (tutti gli episodi in streaming) Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return Pinocchio Remembering Tierra Incognita: Premiere (tutti gli episodi in streaming) Welcome to the Club (nuovo cortometraggio da I Simpson) She-Hulk: Attorney at Law: Episode 4 9 settembre 2022

United Sharks of America

United Sharks of America 14 settembre 2022

First Alaskans (Stagione 1)

In the Womb: Animal Babies (Stagione 1)

Short Circuit

High School Musical: The Musical: The Series: Episode 308 Let It Go

First Alaskans (Stagione 1) In the Womb: Animal Babies (Stagione 1) Short Circuit High School Musical: The Musical: The Series: Episode 308 Let It Go 15 settembre 2022

She-Hulk: Attorney at Law (Episodio 5)

She-Hulk: Attorney at Law (Episodio 5) 16 settembre 2022

Coco (Sing-Along)

The Art of Racing in the Rain

Mija

Coco (Sing-Along) The Art of Racing in the Rain Mija 19 settembre 2022

Ballando con le stelle: Premiere della stagione 31 (Live)

Ballando con le stelle: Premiere della stagione 31 (Live) 21 settembre 2022

Firebuds (Stagione 1, 12 episodi)

Wicked Tuna: Outer Banks (Stagione 8, 8 episodi)

Andor: Premiere 3 episodi

Super/Natural

Firebuds (Stagione 1, 12 episodi) Wicked Tuna: Outer Banks (Stagione 8, 8 episodi) Andor: Premiere 3 episodi Super/Natural 22 settembre 2022

She-Hulk: Attorney at Law: Episode 6

She-Hulk: Attorney at Law: Episode 6 23 settembre 2022

Salvare le giraffe: il lungo viaggio verso casa

Spies in Disguise

The Call of the Wild

Salvare le giraffe: il lungo viaggio verso casa Spies in Disguise The Call of the Wild 26 settembre 2022

Ballando con le stelle: Episodio 2 (Live)

Ballando con le stelle: Episodio 2 (Live) 28 settembre 2022

Vita sotto zero: Territori del Nord (Stagione 2)

Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (Stagione 2, 11 episodi)

The Mighty Ducks: Game Changers: Premiere della seconda stagione

Andor: Episode 4

Vita sotto zero: Territori del Nord (Stagione 2) Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (Stagione 2, 11 episodi) The Mighty Ducks: Game Changers: Premiere della seconda stagione Andor: Episode 4 29 settembre 2022

She-Hulk: Attorney at Law: Episode 7

She-Hulk: Attorney at Law: Episode 7 30 settembre 2022

Hocus Pocus 25th Anniversary Halloween Bash (Speciale)

Under Wraps 2

Hocus Pocus 2

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.