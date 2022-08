Rivelata la data del Disney+ Day 2022 e i titoli in anteprima

Arrivato alla seconda edizione, il Disney+ Day è un evento importantissimo che celebra tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand di The Walt Disney Company. Si tratta di un’occasione speciale durante la quale gli utenti saranno debitamente intrattenuti e potranno godere in anteprima di tantissimi e attesissimi titoli incredibili.

La società oltre ad aver annunciato la data, ormai prossima, ha anche rivelato film, serie TV e docuserie che usciranno per quell’occasione. Ovviamente, potranno beneficiare di questo incredibile appuntamento solo coloro che hanno un abbonamento attivo a questa famosa piattaforma che è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star.

Disney+ Day 2022: ecco la data e i contenuti in arrivo

Finalmente ci siamo. Mancano solo pochi giorni al Disney+ Day 2022. La società ha annunciato che l’evento si terrà giovedì 8 settembre 2022 in occasione della D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event. Ovviamente non mancherà di celebrare anche la recente acquisizione della 20th Century Fox ora rinominata 20th Century Studios.

Un buon modo per introdurre anche tantissime novità tra cui contenuti in anteprima insieme anche a film, serie TV e docuserie esclusivi. La speranza è che per quel giorno non vengano annunciati aumenti sull’abbonamento Disney+ anche per l’utenza italiana. Ad ogni modo, vediamo quali sono i titoli che saranno disponibili per questo giorno speciale:

Cars on the road : serie TV in 9 episodi;

: serie TV in 9 episodi; Pinocchio : film live-action;

: film live-action; Wedding Season – Finché morte non li separi : serie TV in 6 episodi;

: serie TV in 6 episodi; Mike : serie TV in 8 episodi;

: serie TV in 8 episodi; Growing UP : serie TV in 10 storie differenti;

: serie TV in 10 storie differenti; Avventure estreme con Bertie Gregory: docuserie.

