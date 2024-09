Disney+: è la settimana del fenomeno Inside Out 2

L’attesa è finita. Inside Out 2, il film d’animazione con il maggior incasso di sempre ai botteghini, sbarcherà su Disney+ mercoledì 25 settembre. Diretto da Kelsey Mann, con la firma Disney-Pixar, il sequel di Inside Out è una delle principali novità del mese di settembre per la piattaforma streaming statunitense, insieme alla serie evento Agatha All Along.

Nel nuovo capolavoro Pixar, Riley ha da poco compiuto 13 anni e si trova alle prese con le classiche sfide della sua età. In particolare, si ritrova a gestire nuove emozioni che prima non facevano parte del suo personale “Senso di Sé”: ansia, imbarazzo, invidia, noia e nostalgia. Una gestione resa ancora più complicata dall’ingresso in una nuova scuola, le nuove amicizie e il campus estivo di hockey.

Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso mese di giugno, Inside Out 2 ha da subito ottenuto un successo clamoroso in termini di incassi al botteghino. Fin qui ha raggiunto una cifra monstre di 1,67 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando così il film d’animazione che ha guadagnato di più in tutta la storia del cinema. Numeri che trovano conferme anche qui in Italia, dove con oltre 45 milioni di euro è il quarto film in assoluto col maggior incasso di sempre.

Da qui l’etichetta di “fenomeno”. Tra le altre cose, il sequel di Inside Out ha tutte le carte in regola per diventare uno dei film con più ore di visione all’interno della piattaforma streaming Disney+, proseguendo così la sua parabola di successo senza fine. D’altronde gli incassi abnormi ottenuti in questi mesi non suggeriscono nulla di diverso, con le famiglie pronte a riunirsi davanti alla televisione per guardare Riley e la sua adolescenza.

E per chi ancora non ha avuto modo di vederlo fino ad oggi, ecco il trailer ufficiale di Inside Out 2, direttamente dall’account ufficiale italiano di Disney.