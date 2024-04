Disney+ ovunque: come accedere in paesi dove non è disponibile

Sei abbonato a Disney+, ma ti trovi all’estero in un paese dove non è nemmeno disponibile e non sai dunque come sfruttarlo? Nessun problema, perché ti spieghiamo subito come fare con questa semplice e pratica guida.

Se sei un po’ ferrato nella materia avrai già capito che ti serve superare il blocco territoriale e dunque hai bisogno di un servizio come una VPN, che ti permette di geolocalizzarti in qualsiasi paese senza muoverti, letteralmente, dal divano. Intanto ti spieghiamo come funziona, poi ti consigliamo le migliori VPN per guardare Disney+ all’estero.

Le migliori VPN per guardare Disney+ anche all’estero

Il funzionamento di una VPN è molto semplice: una volta scelto il servizio e ricevute le tue credenziali, dovrai scaricare l’applicazione sul dispositivo che intendi usare per la visione.

Poi, dovrai semplicemente scegliere un server in cui sei certo che Disney+ sia presente, come l’Italia ad esempio, o gli Stati Uniti o altri paesi europei se vuoi dare un’occhiata anche ad altri cataloghi. Magicamente, Disney+ riprenderà a funzionare dandoti modo di sfruttare il tuo abbonamento.

Queste sono le migliori VPN che puoi usare allo scopo:

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Non ti rimane che scegliere quella che più si adatta alle tue esigenze, magari anche per altri scopi. Puoi essere certo però che per Disney+ funzionano benissimo, ti permettono di accedere anche all’estero e lo fanno soprattutto con altissime velocità di streaming.