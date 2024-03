Disney+ l'ha rifatto: in offerta a 1,99€ al mese per tre mesi (per nuovi e vecchi abbonati)

Il servizio streaming Disney+, che consente di accedere all’intero catalogo di film e serie TV Disney, è di nuovo in offerta a 1,99 euro al mese per tre mesi per i nuovi e vecchi abbonati che aderiranno alla promozione entro il 14 marzo. L’offerta è applicabile al piano Standard con Pubblicità, che di listino costa 5,99 euro al mese.

Al termine dei tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo del piano Standard con Pubblicità, a meno che non si disdica prima del rinnovo. Da sottolineare una seconda volta che la promo si rivolge non solo ai nuovi abbonati, ma anche agli utenti che avevano sottoscritto in precedenza l’abbonamento e lo riattiveranno entro metà mese.

Le novità più importanti di Disney+ per questo mese

Una delle novità più eclatanti in catalogo è la serie televisiva Shogun: ambientata nel Giappone feudale del XVII secolo, la serie ha conquistato critica e telespettatori, ponendosi come un punto di riferimento per questo inizio anno (un nuovo episodio ogni martedì, per un totale di dieci episodi).

Dal 5 marzo debutterà anche la prima stagione di Morte e altri dettagli, la serie mystery drama con tinte comedy che ha per protagonista Mandy Patinkin, descritto come il miglior detective del mondo, e l’amica della figlia Iomgene Scott, interpretata da Violett Beane.

Il giorno seguente, mercoledì 6 marzo, sarà la volta della seconda stagione di Extraordinary: gli spettatori ritroveranno i loro beniamini così come li avevano lasciati al termine del primo capitolo; Jen cercherà di migliorare se stessa, mentre Carrie e Cash proveranno a recuperare il loro rapporto.

Per aderire alla promozione Disney+ collegati alla pagina dedicata e premi sul bottone Abbonati Ora.