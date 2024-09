Disney+: ecco le principali novità di ottobre 2024 tra serie tv e film

Dopo l’uscita di Inside Out 2, ad ottobre il catalogo di Disney+ si prepara ad accogliere nuove interessanti uscite tra serie tv e film. Le novità arriveranno quasi subito, visto che a partire dalla prima settimana debutterà l’atteso thriller psicologico Hold Your Breath. Sei giorni dopo sarà sarà invece la volta della serie Maquina – Il pugile, che verrà presentata in occasione della 19esima Festa del Cinema di Roma insieme a un altro titolo molto atteso. Ci riferiamo alla serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, diretta dal regista Pippo Mezzapesa. Nello stesso giorno uscirà il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, imperdibile per tutti i fan di “The Boss”.

Hold Your Breath (dal 3 ottobre)

Il film originale Searchlight Pictures, ambientato nell’Oklahoma degli anni ’30, racconta le vicende della famiglia Bellum. La protagonista dell’horror-thriller psicologico è Margaret, interpretata dall’attrice Sarah Paulson, insieme alle figlie Ollie (Alona Jane Robbins) e Rose (Amiah Miller). Le tre donne sono chiamate ad occuparsi della loro fattoria tra mille difficoltà, senza l’aiuto del capo famiglia. La situazione diventerà ancora più preoccupante quando in paese arriverà un misterioso straniero, interpretato dall’attore Ebon Moss-Bachrach.

Maquina – Il pugile (dal 9 ottobre)

La nuova serie televisiva, che sarà presentata durante la 19esima edizione della Festa del Cnema di Roma, avrà per protagonisti Diego Luna, Gael Garcia Bernal ed Eiza Gonzalez. Fanno parte del cast anche Jorge Perugorria, Dariam Coco, Karina Gidi, Andres Delgado e Lucia Mendez. Al centro della scena c’è il pugile Esteban “La Maquina” Osuna, interpretato da Gael Garcia Bernal, che all’età di 45 anni si ritrova a un punto morto della sua carriera sportiva. A dargli una mano sarà Andy Lujan (Diego Luna), il suo manager nonché migliore amico.

Avetrana – Qui non è Hollywood (dal 25 ottobre)

Tra le uscite più attese del mese di ottobre si annovera la serie tutta italiana Avetrana – Qui non è Hollywood, che racconta il caso di omicidio della 15enne Sarah Scazzi. La miniserie sarà composta da 4 episodi, ognuno dei quali mostrerà un diverso punto di vista a seconda dei protagonisti: Sarah (Federica Pala), Sabrina (Giulia Perulli), Michele (Paolo De Vita) e Cosima (Vanessa Scalera). Fanno parte del cast anche Imma Villa e Anna Ferzetti, che interpreteranno rispettivamente la madre di Sarah Scazzi e la giornalista Daniela.

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band (dal 25 ottobre)

Nello stesso giorno di uscita di Avetrana – Qui non è Hollywood arriverà su Disney+ l’atteso documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band. Diretto da Thom Zimmy, il documentario segue la E Street Band e “The Boss” nel corso dei preparativi per il tour mondiale dell’ultima stagione.