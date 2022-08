Disney+: aumenti per il 2023, ma arriva anche la versione con pubblicità

Brutte notizie per chi ha attivo un abbonamento con Disney+. Infatti, il dirigente Kareem Daniel ha da poco annunciato i primi aumenti per il 2023 sul piano di abbonamento. Tuttavia, è stata anche confermata una versione più economica con pubblicità.

Doppia scelta quindi per chi ama questa piattaforma streaming. I prezzi sono stati annunciati proprio ieri, con enorme sorpresa dei più. Come sempre la motivazione di questa rimodulazione risiede nella promessa di fornire “una scelta più ampia per i consumatori“.

Poco male, visto che chi vuole risparmiare potrà fare affidamento sulla versione di Disney+ con pubblicità. La società, alcuni mesi fa, proprio in merito a questa decisione, aveva rassicurato i suoi utenti riguardo ai contenuti sponsorizzati che avrebbero comunque tenuto conto del suo pubblico e addirittura eliminato la pubblicità dai profili per i bambini.

Ma quanto costerà l’abbonamento standard e quando arriverà questo aumento? Scopriamo insieme il nuovo listino prezzi che però attualmente è stati comunicati solo in dollari. Quindi dovremo aspettare ancora un po’ prima che la notizia venga tradotta anche per gli utenti europei.

Prendi in contropiede questa notizia e abbonati prima che i prezzi aumentino, così da approfittare del miglior prezzo al momento. Una notizia così in anteprima può recarti parecchio vantaggio per goderti tutti i contenuti di Disney+ risparmiando.

Disney+: il nuovo listino prezzi della versione standard e con pubblicità

Il primo aumento della storia di Disney+ nella sua versione standard, quindi senza annunci, partirà dall’8 dicembre 2022. Il costo dell’abbonamento passerà a 10,99 dollari al mese oppure 109,99 dollari all’anno. Quest’ultimo permette di ottenere 2 mesi gratis.

Per quanto riguarda, invece, la versione con pubblicità, annunciata anch’essa per l’8 dicembre 2022, costerà 7,99 dollari, il prezzo attuale della versione senza pubblicità. Perciò l’aumento del piano standard sarà effettivamente di 3 dollari.

Siamo sicuri che questa notizia farà discutere molto gli amanti di Marvel, Star Wars, Pixar, Disney e National Geographic. Tuttavia, il presidente di Disney Media & Entertainment Distribution, Kareem Daniel, ha spiegato qual è la visione della società:

Con la nostra nuova offerta Disney+ supportata dalla pubblicità e una gamma ampliata di piani per l’intero portafoglio di streaming, forniremo una maggiore scelta per i consumatori a una varietà di fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze dei nostri spettatori e attirare un pubblico ancora più ampio.

