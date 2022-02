Discord arriva su PlayStation, come collegare il proprio account PSN

Era una novità attesa da tempo e adesso si è formalizzata: Discord attiva l'integrazione con gli ecosistemi PlayStation e, a partire da oggi, è possibile collegare i propri account per vedere come effettivamente funziona questa collaborazione. L'annuncio della partnership era arrivato lo scorso maggio, con tanto di un investimento importante da parte di Sony, ma soltanto adesso si traduce in qualcosa di tangibile per gli utenti.

Come collegare il proprio account PSN a Discord: la guida

Se possedete un account Discord e volete mostrare il vostro profilo PlayStation Network sulla nota piattaforma di messaggistica, oltre a condividere in tempo reale la vostra attività di gioco su PS4 e PS5, procedete come segue:

Aprite Discord e selezionate la voce “Impostazioni Utente“; Cliccate l'opzione “Collegamenti” e inserite, quando richiesto, le vostre credenziali PlayStation Network; Fatto questo, il vostro profilo Discord sarà già pronto per accogliere qualsiasi informazione arrivi dal PSN e sceglierete voi cosa effettivamente mostrare.

Si tratta di una novità molto interessante per i giocatori PlayStation, considerato che parliamo della piattaforma di messaggistica istantanea più in voga del momento, in particolar modo proprio tra gli appassionati di videogiochi.

Il sistema permette tuttavia di fare di più rispetto al cambiare semplici messaggi: gli utenti possono condividere anche chiamate vocali, videochiamate, media e file in chat private o come membri di un apposito server, che rappresentano a loro volto una raccolta di canali che possono essere di tipo vocale e testuale.

Discord è già integrato con le principali piattaforme da gioco, come Steam ed Epic Games Store, e l'arrivo di PlayStation è un ulteriore tassello ad una integrazione che pensiamo possa divenire ancora più profonda e interessante in futuro.

Scopriremo nei prossimi mesi se ci saranno novità in tal senso: nel frattempo, se siete possessori di PS4 o PS5 potrete finalmente mostrare la vostra attività di gioco sui vostri server Discord preferiti!