PlayStation vuole espandersi oltre le sue console, la spiegazione di Sony

Lo strascico dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony PlayStation ha generato diversi contenuti interessanti su quali siano le intenzioni della compagnia circa il futuro del franchise. Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry si è espresso anche sulle potenzialità prossime del brand, che puntano ad andare oltre il semplice concetto di console.

PlayStation oltre le console, cosa significano le parole di Sony

Il discorso si ricollega principalmente all'esperienza di Bungie nella realizzazione e pubblicazione di grandi titoli online multipiattaforma: uno dei motivi principali per cui Sony si è convinta dell'operazione.

“Il track record di successo di Bungie nella pubblicazione multiformato e nei servizi di gioco online ci aiuterà a realizzare le nostre ambizioni per portare PlayStation oltre le console e aumentare il nostro pubblico potenziale“.

Il riferimento, neanche tanto velato, è al recente lancio di importanti esclusive del calibro di Days Gone, Horizon Zero Dawn e God of War su PC, suggerendo che non si tratta di una “toccata e fuga”, ma di una strategia destinata a restare.

“Abbiamo parlato di aumentare le dimensioni della community PlayStation e di espanderci oltre il nostro cuore storico delle console. Questa strategia può assumere molte forme. E sicuramente una delle principali è la possibilità per i meravigliosi giochi che abbiamo realizzato negli ultimi 25 anni di essere apprezzati e giocati in luoghi diversi. Stiamo iniziando a diventare multipiattaforma, lo avete visto“

Sono le parole pronunciate da Jim Ryan, che dunque apre a un futuro molto interessante per l'ecosistema PlayStation: questo potrebbe portare quindi all'arrivo di altre esclusive su PC, magari con tempi di lancio rispetto le console molto più stretti a confronto di quanto avvenuto adesso. Ricordiamo che il prossimo nella lista è Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri, ma si parla già anche di Ghost of Tsushima e Bloodborne. Sì, qualcosa indubbiamente sta cambiando.